이재룡 “음주운전 아니다” 진술…검거 당시엔 ‘면허 정지 수준’

배우 이재룡(62)이 교통사고를 내고 현장을 빠져나갔다가 경찰에 검거된 가운데 경찰에 “음주운전이 아니었다”고 진술한 것으로 전해졌다.

9일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 이 씨를 도로교통법 위반(사고 후 미조치) 등 혐의로 수사 중이다.

경찰 조사에서 이 씨는 “사고 당시에는 음주 상태가 아니었다”며 음주운전 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.

경찰은 이 씨의 차량 블랙박스 등을 토대로 구체적 경위를 조사할 방침이다.

이 씨는 지난 6일 오후 11시쯤 강남구 청담역 인근에서 빠른 속도로 차를 몰다 중앙분리대를 들이받았다.

형체를 알아보기 힘들 정도로 찌그러진 중앙분리대 파편이 도로 위를 뒹굴었지만, 사고를 낸 이 씨는 수습 대신 가속 페달을 밟았다.

사고 직후 이 씨의 행적은 치밀하지 못했다. 그는 사고 현장을 떠나 자신의 집에 차량을 주차한 뒤 인근 지인의 집으로 자리를 옮겼다가 추적에 나선 경찰에 붙잡혔다.

적발 당시 이 씨의 혈중알코올농도는 면허정지 수준이었던 것으로 확인됐다.

이씨의 음주 관련 논란은 이번이 처음이 아니다. 그는 지난 2003년에도 강남구에서 술을 마신 상태로 운전하다 사고를 낸 뒤 음주측정을 거부해 입건된 전력이 있다.

주취 상태의 실수는 2019년에도 반복됐다. 당시 강남의 한 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의로 입건됐으며, 검찰 단계에서 기소유예 처분을 받은 바 있다.

