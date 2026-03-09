이제훈 "나도 결혼 좀 하자! 환승연애 안되면 나솔이라도"

SBS '미운 우리 새끼' 15일 방송분 예고편. 유튜브 'SBS Entertainment' 캡처

배우 이제훈(41)이 결혼을 염두에 두고 있는듯 한 발언으로 웃음과 궁금증을 안겼다.

이제훈은 지난 8일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새') 다음 주 방송분 예고편에서 '모범택시3'에 함께 출연했던 배유람(박주임 역)을 비롯한 출연진들과 회동했다.

이제훈은 '모범택시3' 출연진들과의 식사 자리에서 "유람이가 빨리 짝을 찾아야 하는데…"라고 걱정하는 모습을 보이다가 "근데 형도 급하다!"고 덧붙여 웃음을 안겼다.

그러자 배유람은 이제훈에게 "형도 결혼 생각 있잖아요?"라고 묻는데, 이제훈은 "나도 결혼 좀 하자!"고 간절한 마음이 담긴 답변으로 받아쳤다.

이어 배유람이 "연예인 환승연애 한 번 하면 어떻겠냐"고 파격 질문을 던지는데, 이를 듣던 표예진은 "어! 진짜 재밌을 것 같다"고 답했다.

여기에 이제훈은 "환승연애 안되면 나는 솔로(SOLO)라도 나가자!"고 덧붙여 좌중에 웃음을 안겼다.

한편, 이제훈은 SBS 드라마 '모범택시' 시리즈에서 '김도기' 역으로 열연했으며, 2023년 '모범택시2'로 SBS 연기대상을 수상하고 2025년 또 한 번 '모범택시3'로 대상을 수상하는 쾌거를 이뤘다.

또 올해 그는 2016년 인기리에 종영했던 미스터리 범죄 스릴러 tvN '시그널'의 후속작 '두 번째 시그널'(출연 김혜수, 조진웅, 이제훈) 공개를 앞두고 있다.

'미운 우리 새끼'와 '모범택시3' 출연진들의 회동은 오는 15일 오후 9시 SBS에서 방송된다.

