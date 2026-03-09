“고수익·원금보장? 그런 건 없다”…금감원, 중동 혼란 틈탄 투자사기 주의보

#. A씨는 유튜브에서 “친환경 수소에너지 개발업체 B에 투자해 월 000만원의 부수입을 얻고 있다”는 영상을 보고 해당 업체에 회원으로 가입했다. B 업체는 홈페이지 메신저로만 투자 상담을 받을 수 있도록 유도했고, A는 안내받은 계좌로 입금한 뒤에야 투자 계약서를 송부받을 수 있었다. B 업체는 홈페이지를 통해 일별 수익을 허위로 보여주며 90일 이상 투자 시 원금과 이자를 보장해 준다고 안내했다. A씨는 이후 투자금을 회수하고 싶다고 했지만, B 업체는 과도한 수수료 요구 혹은 세금 등을 이유로 출금을 지연시키다 연락을 끊었다.

금융감독원은 9일 최근 중동사태로 시장이 혼란한 틈을 타 원금보장과 고수익을 약속하며 가짜뉴스(가짜 투자성공 후기 영상 등)를 유포하는 불법 유사수신행위가 기승을 부릴 가능성이 커지고 있다며 소비자경보 ‘주의’를 발령했다.

금감원에 따르면 불법 업체는 자체 제작한 가짜 자동매매 프로그램으로 고수익을 올렸다고 홍보하며 투자자를 유인한다. 특히 투자자에게 변제기일 전이라도 원리금을 청구하면 이의 없이 변제하기로 한다는 문구 등을 기재해 원금 보장을 약정하기도 한다. 그러나 투자자가 약정한 배당금이 지급되지 않아 이를 요구하거나 투자금 회수를 요청하면 거절하거나 잠적한다.

수소에너지, 드론 투자, 아트테크 등 신기술 투자를 가장해 가짜 투자 성공 인터뷰 영상·홈페이지 등을 통해 피해자를 현혹하는 경우도 있다. 차명으로 자금을 모집하며 투자금 회수 요청 시 추가납부를 요구하거나 출금을 지연시킨 뒤 잠적하는 수법이다.

또 부동산컨설팅, 금융컨설팅 등 재테크 상담 명목으로 피해자에게 접근해 고수익·원금이 보장된다며 허위 사업체에 투자를 유도하고 투자금 상환을 요청하면 이를 미루거나 지급하지 않고 잠적하는 행태를 보이기도 한다.

특히 금감원은 최근 중동상황 등으로 인해 향후 정부·공공기관과 연계한 재건 사업을 가장한 투자 유도가 성행할 수 있어 유사수신·사기에 당하지 않도록 꼼꼼한 사실관계 확인이 필요하다고 당부했다.

금감원 관계자는 “불법업자들은 변동성이 확대된 상황에서 안전자산이나 확정수익을 추구하는 심리를 이용해 투자자들에게 접근하며, 이 과정에서 호재성 가짜뉴스를 꾸며내 현혹한다”며 “불법업자들이 제시하는 투자성공 후기 영상, 사업 계획서 등이 매우 교묘하게 제작돼 있어 소비자들의 각별한 유의가 필요하다”고 말했다.

