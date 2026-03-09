‘2026대구세계마스터즈육상경기대회’ 자원봉사자 1093명 모집

8월 대구에서 열리는 2026 세계 마스터즈 육상경기대회를 앞두고 대회의 성공적인 개최를 도울 시민 자원봉사자를 모집한다.

9일 2026 대구세계마스터즈육상경기대회 조직위원회는 이날부터 4월 30일까지 일반 분야 670명과 통역 분야 423명 등 총 1093명의 자원봉사자를 모집한다.

‘2026 대구국제마라톤’ 경기 모습. 대구시 제공

이 대회는 전 세계 90여 개국에서 1만1000여명의 생활체육인이 참가하는 대규모 국제 스포츠 축제다. 8월 22일부터 13일 간 대구스타디움과 경산시민운동장 등 5개 경기장에서 분산 개최한다.

기록 경쟁 중심인 엘리트 대회와 달리 온 가족이 함께 즐길 수 있는 축제의 장으로 꾸며질 예정이다. 자원봉사자들은 개∙폐회식 지원과 대회 안전, 수송, 통역 등 총 9개 분야에 배치해 대회의 원활한 운영을 돕는다.

만 19세 이상 내외국인이라면 누구나 지원할 수 있다. 대구시 자원봉사센터 홈페이지를 통해 온라인으로 접수하면 됩니다. 선발한 봉사자들에게는 자원봉사 실적 인정과 함께 하루 1만4000원의 실비와 단체복을 제공하며, 상해보험 혜택도 지원한다.

조직위원회 측은 현재 공식 홈페이지를 통해 선수 참가 신청도 병행하고 있다. 31일까지 등록을 마치는 국내 선수 선착순 500명에게는 소정의 후원 물품을 증정하는 이벤트도 진행한다.

진기훈 조직위원회 사무총장은 “이번 대회는 대구 시민과 함께 만들어가는 국제 스포츠 행사”라면서 “대구를 찾는 국내외 참가자들에게 친절하고 품격 있는 도시 이미지를 전할 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

