이하늬, 1인 기획사 분점이 곰탕집?…64억 건물에 세금 60억 추징

배우 이하늬가 설립한 1인 기획사와 관련해 한 식당이 법인 분점으로 등록된 사실이 알려졌다.

지난 8일 방송된 MBC TV 시사 프로그램 '스트레이트'는 '1인 기획사, 안 하면 바보?'라는 주제로 연예인들의 개인 법인 운영 사례를 다뤘다.

방송에서는 차은우, 황정음, 이병헌 등 여러 스타들의 1인 기획사 구조도 함께 소개됐다.

이날 제작진은 서울 용산구 한남동에 있는 한 소고기·곰탕 전문 식당을 찾았다. 외관상 일반 식당과 다르지 않지만, 등기상 이하늬가 세운 법인의 분점으로 등록된 곳이라는 설명이 이어졌다.

보도에 따르면 해당 법인은 현재 '호프 프로젝트'라는 이름을 사용하고 있다. 이하늬는 사내이사로 이름을 올렸고, 미국 국적인 남편이 대표이사를 맡고 있는 것으로 전해졌다.

문제가 된 건물은 2017년 11월 법인 명의로 약 64억5000만원에 매입된 것으로 알려졌다. 등기부상 근저당 채권최고액이 약 42억원으로 설정돼 있어, 매입 과정에서 상당한 규모의 대출이 있었던 것으로 추정된다는 분석도 나왔다.

또한 이하늬와 해당 법인은 지난해 9월 서울지방국세청의 비정기 세무조사를 받았고, 약 60억원의 세금이 추징된 것으로 전해졌다. 이를 두고 일각에서는 1인 기획사를 활용한 절세와 부동산 투자 목적이 아니냐는 의혹이 제기됐다.

이에 대해 소속사 측은 해당 건물을 법인 본점과 문화예술 공간 등으로 활용하려는 계획이 있었지만, 기존 임차인과의 계약 문제로 당장 사용하지 못한 것이라고 해명했다.

하지만 방송에서는 등기상 소유권 이전이 이미 2020년에 완료된 점을 언급하며 현재까지 식당이 그대로 운영되는 상황에 대해 의문을 제기했다.

