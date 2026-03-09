이란, 러 지원 인정… 미국 돕기 소극적인 英 “국익 부합 결정”

미국과 무력 충돌에 휘말린 이란이 러시아의 자국 지원 사실을 부인하지 않았다. 완전한 종전이 이뤄지기 전 임시 휴전은 수용할 수 없다고도 밝혔다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 8일(현지 시간) 미국 NBC와의 인터뷰에서 “이란과 러시아의 협력은 새로운 것이 아니며 비밀도 아니다”라고 했다. 그러나 러시아가 미군 자산의 위치 정보를 제공했는지 여부에 대해서는 답하지 않았다. 러시아가 “여러 방식으로 우리를 돕고 있지만 구체적인 세부 정보를 가지고 있지는 않다”고 말을 아꼈다.

앞서 워싱턴포스트(WP)는 지난 6일 러시아가 이란에 중동 역내 미군 전함·항공기 등 표적 정보를 제공하고 있다고 보도했다.

NBC가 게재한 마이크 왈츠 주(駐)유엔 미국대사 인터뷰에서는 “러시아-이란이 공생관계를 유지해온 것은 알려진 사실”이라며 “미군은 이란의 공군·방공망·해군·육군과 지휘통제 체계를 철저히 파괴하고 있기 때문에, 그들이 뭘 제공하든 큰 도움이 된 것 같지는 않다”는 평가가 나왔다.

아라그치 장관은 일각에서 제기되는 임시 휴전 가능성을 일축했다. 그는 “미국과 이스라엘은 우리 국민을, 여학생들을 죽이고 있고 병원을 공격하고 있다”며 “우리는 국민을 위해 계속 싸워야 한다”고 했다.

이어 “이스라엘과 미국은 이미 지난해 12일 전쟁을 끝내기 위해 체결된 휴전을 깨뜨렸는데, 이제 다시 휴전을 요구하는 것은 말이 안 된다”며 “전쟁을 영구적으로 끝내는 단계에 도달하지 않는 한 우리는 국민과 안보를 위해 계속 싸워야 한다”고 강조했다.

한편 영국에서는 이번 미국의 이란 공격에 영국이 소극적으로 지원하는 데 대한 불편한 기색이 표출됐다.

이베트 쿠퍼 영국 외무장관은 도널드 트럼프 미국 대통령이 지속해서 제기한 영국의 적극적이지 않은 태도에 대해 “영국의 외교 정책을 다른 나라에 맡길 수는 없다”고 반박했다.

dpa 통신에 따르면 쿠퍼 장관은 8일(현지시간) BBC 방송 인터뷰에서 “미국 대통령이 미국의 국익에 부합한다고 생각하는 걸 결정하는 건 그의 몫이며, 그에게 맡겨야 한다”고 했다. 영국 정부 역시 국익에 부합하는 결정을 하는 것으로, 이는 단순히 다른 나라에 동의하는 것을 의미하지 않는다고 강조했다.

트럼프 대통령은 전날 트루스소셜에 “우리의 한때 위대한 동맹국이자, 그중 가장 위대한 동맹국인 영국이 마침내 두 대의 항공모함을 중동으로 파견하는 것을 진지하게 고려하고 있다”고 적은 뒤 “이미 승리한 후에야 전쟁에 참여하는 것은 원하지 않는다”며 이런 조치가 필요하지 않다고 선을 그었다.

지난달 28일 시작된 미국의 이란 공격 계획에는 영국 페어퍼드 기지와 인도양의 영국령 디에고 가르시아 기지 사용이 포함됐으나 영국이 국제법 위반을 이유로 허용하지 않았고, 지난 1일 뒤늦게야 입장을 바꾼 것을 겨냥한 것이다. 이에 대해 트럼프 대통령은 스타머 총리가 이렇게 결정을 바꾸는 데 “너무 오래 걸렸다”고 비난했다.

