허영만 "한국은 역시 장아찌" 문샤넬 "양아치요?"

그룹 피프티피프티 문샤넬이 장아찌를 양아치로 잘못 알아들어 웃음을 자아냈다.

피프티피프티 문샤넬과 예원은 8일 방송한 TV조선 예능프로그램 '허영만의 백반기행'에서 허영만 작가를 만나 강원도 양구에서 밥을 먹었다.

문샤넬과 예원은 한 식당에서 시래기 정식을 맛보며 강원도 옥수수 무침 반찬이 맛있다고 말했다.

허영만은 "난 이게 제일 맛있다. 망초 무침이다. 당연히 모를 거다. 망초는 망하는 풀이다. 번식력이 강해서 금세 퍼지고 농사를 제대로 지을 수 없어서 망초라고 불렀다"고 설명했다.

예원은 "너무 맛있다. 시금치와 시래기 중간 느낌"이라고 말했다.

이들은 멜론 장아찌도 먹었다. 멜론이 숙성하기 전에 따 장아찌로 만든 음식이었다.

허영만은 "오이보다 훨씬 단단하고 단맛이 많다. 한국은 장아찌다"라고 했다.

그러자 문샤넬은 "양아치요?”라고 잘못 알아들었고 이후 "죄송해요"고 사과해 허영만을 웃게 했다.

문샤넬은 미국 출신이다.

