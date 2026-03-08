박유라 작가, 獨 ‘아르스 비바 상’ 영예

한국 작가 박유라(35·사진)가 독일의 젊은 예술가상인 ‘아르스 비바 상’을 받았다. 8일 독일 경제계 문화협회(Kulturkreis der deutschen Wirtschaft) 홈페이지에 따르면 협회는 ‘2027 아르스 비바 상’(ars viva Prize 2027) 수상자로 박유라와 헤만싱 루치문(31), 루치아노 페코이츠(27)를 선정했다. 심사위원단은 박유라에 대해 “사운드가 세계 속에서 어떻게 존재하며 우리의 환경을 형성하는지에 대해 예리한 감수성을 지니고 있다”며 “그는 음향 구조가 공간과우리의 관계에 어떤 영향을 미치는지 보여준다”고 설명했다.



독일 뒤셀도르프 예술아카데미와 쾰른 미디어 예술대학에서 수학한 박유라는 뒤셀도르프와 서울에서 거주하며 활동하고 있다. 그는 오디오와 조각, 비디오, 설치를 결합해 정교하게 구성된 공간 작업을 선보여 왔다. 아르스 비바 상은 독일에 거주하는 35세 이하 젊은 예술가에게 주는 시각예술 부문 상으로 1953년 제정됐다. 로즈마리 트로켈과 칸디다 회퍼 등 독일을 대표하는 작가들이 이 상을 받았다.

