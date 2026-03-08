“막판까지 엎치락뒤치락”…안양, 마테우스 득점포로 제주 2-1 제압

마지막까지 엎치락뒤치락 싸운 FC안양과 제주SK의 경기가 후반전에 무려 3골이 터져 나오며 승패가 엇갈렸다. 마테우스(브라질)의 맹활약에 힘입은 안양이 제주 SK를 꺾고 시즌 첫 승리를 거머쥐었다.

안양은 8일 안양종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 2라운드 제주와의 맞대결에서 2-1로 승리했다.

FC안양은 8일 안양종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 2라운드 제주SK와의 맞대결에서 2-1로 승리했다. 세계일보 권준영 기자

1라운드 원정경기에서 대전하나시티즌과 1-1로 비겼던 안양은 시즌 첫 승리와 함께 2경기 연속 무패를 기록했다. 반면 광주FC와 홈 경기에서 0-0 무승부를 거뒀던 제주는 2경기 째 승리를 가져오지 못하는 고배를 마셨다.

이날 경기에서 전반은 제주의 맹공으로 시작됐다. 전반 28분 남태희가 페널티아크 안에서 왼발로 감아 찬 공이 안양 골키퍼 김정훈 손끝을 스쳐 골대를 맞고 나오는 아쉬운 상황이 연출됐다.

전반 34분 주장인 베테랑 미드필더 이창민이 부상으로 들것에 실려 나가 김준하를 급히 투입하는 악재까지 겹쳤다.

반면 안양은 전반 추가시간 유키치가 왼쪽 코너킥을 짧게 내주고 돌려받은 뒤 기습적으로 골문 구석을 노렸으나 제주 골키퍼 김동준이 선방에 막혀 양팀 모두 득점 없이 전반을 마무리했다.

후반은 안양이 주도권을 가지고 날선 공격을 퍼부었다. 후반 16분 토마스에서 마테우스를 거친 공을 유키치가 이어받아 골 지역 왼쪽에서 매서운 슈팅을 날렸으나 골키퍼의 손에 막혔다.

이후에도 안양의 공격 찬스가 이어졌다. 후반 35분 아일톤의 침투 패스를 마테우스가 이어받았다. 골 지역 왼쪽에서 골키퍼와 일대일로 맞선 상황에서 왼발 슈팅을 날렸으나 골대를 맞춰 팬들의 탄식이 쏟아졌다.

후반 막바지부터 양팀의 균형이 깨졌다. 후반 42분 안양의 아일톤이 김륜성의 반칙으로 얻어낸 페널티킥을 마테우스가 왼발로 선제골을 꽂아 넣었다.

FC안양은 8일 안양종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 2라운드 제주SK와의 맞대결에서 2-1로 승리했다. 세계일보 권준영 기자

제주의 반격도 만만치 않았다. 후반 47분 제주는 안양 김정현의 반칙으로 페널티킥을 이끌어냈다. 네게바가 깨끗하게 차넣어 승부를 원점으로 돌렸다.

경기 시간이 얼마 남지 않아 결과가 무승부로 끝나는 듯했다. 하지만 후반 49분 엘쿠라노의 패스를 이어받은 마테우스가 페널티지역 중앙에서 왼발 슛으로 다시 제주의 골망을 흔들었다. 결국 안양의 승리로 경기는 끝이 났다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지