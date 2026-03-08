검색

국힘, ‘이태원 참사’ 박희영 용산구청장 복당 불허…“정치적·도의적 책임”

입력 : 수정 :
변세현 기자 3hyun@segye.com

국민의힘이 10·29 이태원참사 부실 대응 책임을 지고 국민의힘을 탈당했던 박희영 용산구청장의 복당을 8일 불허했다. 이에 따라 박 구청장은 6·3 지방선거에서 국민의힘 후보로 출마할 수 없을 것으로 전망된다.

박희영 용산구청장. 연합뉴스
국민의힘 서울특별시당은 이날 당원자격심사위원회를 열고 박 구청장의 재입당을 불허했다고 밝혔다.

 

앞서 박 구청장은 이태원 참사 부실 대응 혐의로 기소돼 2023년 국민의힘을 탈당했다. 박 구청장은 2024년 9월 1심에서 무죄를 선고받았고, 검찰 항소로 현재 2심 재판을 받고 있다. 최근 재입당 신청을 한 박 구청장은 용산구청장 재선에 도전할 계획인 것으로 알려졌다.

 

그러나 서울시당은 “박 구청장은 1심 무죄 판결을 근거로 재입당을 요청했으나, 대규모 사회적 참사에 대한 유가족의 슬픔에 공감하고 정치적·도의적 책임을 통감한다”며 박 구청장의 재입당을 불허했다.

 

서울시당은 이어 “국민의힘은 과거 강서구청장 재보궐 선거 당시 사면·복권된 후보를 재공천하며 겪었던 뼈아픈 패배의 교훈을 잊지 않고 있다”며 “서울시당은 민심을 거스르는 결정을 반복하지 않겠다”고 강조했다.


변세현 기자 3hyun@segye.com 기자페이지 바로가기

