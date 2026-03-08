이스라엘, 테헤란 원유시설 공격… 이란, 걸프국에 사과 뒤 재공격 [美·이란 전쟁]

미국과 이스라엘의 공습으로 발발한 이란 전쟁이 9일째 접어든 가운데 중동 일대의 민간 시설에 대한 피해가 확산하고 있다. 이란은 마수드 페제시키안 대통령이 걸프국에 대한 공격을 중단하겠다고 사과했지만 불과 몇 시간 만에 다시 공습을 퍼부었고 이스라엘의 공격도 이어지면서 혼란이 더 확대되는 모습이다.

쿠웨이트서… 테헤란서… 계속되는 화염 8일(현지시간) 중동 산유국 쿠웨이트 수도 쿠웨이트시티의 한 고층건물에서 화염과 연기가 치솟고 있다. 쿠웨이트군은 해당 건물이 이란의 드론 공격을 받았다고 밝혔다. 오른쪽 사진은 전날 이란 수도 테헤란 북부 외곽의 샤란 석유 저장소가 미군과 이스라엘군의 폭격으로 화염에 휩싸인 모습. 쿠웨이트시티=로이터연합뉴스, 사회관계망서비스(SNS) 캡처

7일(현지시간) 미국 NBC방송 등에 따르면 도널드 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 이란이 “매우 강력한 타격을 입을 것”이라며 “이란의 악행으로 인해 지금까지 표적화 대상에 포함되지 않았던 지역과 집단에 대한 완전한 파괴와 확실한 죽음에 대한 진지한 검토가 진행 중”이라고 공개했다.

트럼프 대통령의 ‘강력한 타격’과 관련해 이날 이스라엘의 이란 테헤란 정유시설 공습이 주목을 받았다. 이란의 핵무기와 미사일 발사 역량을 제거하고, 지도부 붕괴를 유도하는 데에 초점이 맞춰진 미국과 이스라엘의 지금까지의 전략이 대거 수정됐음이 이번 공습에서 드러났기 때문이다. 뉴욕타임스(NYT)는 해당 원유저장시설 주변으로 주거지역이 밀집해 있으며 상업시설 또한 인접해 있어 이번 공습으로 민간인 피해도 상당 부분 발생했을 것이라고 추정했다. 이란 언론은 표적 근처에 위치한 주택과 상점, 병원 및 학교에 광범위한 피해가 발생했다고 전했다.



트럼프 대통령은 이란전에서 쿠르드족의 개입에 대해서도 “찬성”에서 “원치 않는다”로 입장을 선회했다. 그는 이날 델라웨어주 도버 공군기지에서 개최된 미군 장병 유해 귀환식에 참석한 뒤 플로리다로 이동하는 전용기 안에서 기자들에게 “쿠르드족이 개입하지 않아도 전쟁(war)은 충분히 복잡하다”고 말했다. 쿠르드족의 개입이 이란과의 충돌을 지역 분쟁으로 확산시킬 수 있다는 우려가 입장 선회 판단에 작용한 것으로 풀이된다.

지난 2월 12일 이라크 아르빌 외곽의 한 기지에서 이란계 쿠르드족 정당인 쿠르드자유당(PAK) 소속 전사들이 훈련하는 모습. 로이터연합뉴스.

다만 지상 전투와 특수 임무를 전문으로 하는 미 제82공수사단의 최근 훈련이 갑자기 취소되면서 해석이 분분하다. 해당 요원들은 훈련에 참여하는 대신 본거지인 노스캐롤라이나주에 잔류하라는 지시를 받았다고 워싱턴포스트(WP)가 전했다. 사안에 정통한 한 관계자는 WP에 “우리는 모두 만약을 대비해 무언가를 준비하고 있다”고 말했다.



이스라엘은 이란의 가장 강력한 우호세력인 헤즈볼라가 위치한 레바논에 대한 공격도 지속했다. 8일 레바논 보건부는 수도 베이루트 중심가에 있는 호텔이 이스라엘의 공습을 받아 4명이 숨지고 10여명이 다쳤다고 밝혔다. 미·이란 전쟁으로 이스라엘이 헤즈볼라에 대한 공격을 재개한 이후 레바논 수도 중심부를 공격한 것은 이번이 처음이다. 이스라엘은 해당 공격이 레바논에서 활동 중인 이란 혁명수비대 지휘관들을 표적으로 한 ‘정밀 타격’이었다고 주장했다.

마수드 페제시키안 이란 대통령. 로이터연합뉴스

걸프국가 타격을 통해 중동 전체로 전선을 키우는 방식으로 미국과 이스라엘의 공습에 대응해 온 이란은 내부 혼란상을 드러냈다. 페제시키안 대통령은 7일 국영방송 연설에서 “임시 지도자위원회가 이웃 국가들이 이란을 공격하지 않는 한 이들 국가에 대한 공격을 중단하는 안을 승인했다”며 “이란에 공격받은 이웃 국가들에 개인적으로 사과한다”고 밝힌 바 있다. 통상 일국 대통령이 무력 충돌 국면에서 ‘유감을 표한다’는 표현을 사용하는 것을 고려하면 페제시키안 대통령의 ‘사과’는 이례적이다. 이를 두고 걸프국의 분노를 달래고 보복 공격 가능성을 차단하기 위한 것이라는 해석이 나왔다.



그러나 사과의 효과는 오래 가지 않았다. AP통신 등 외신들에 따르면 대통령의 사과 발표 수시간 만인 8일 바레인, 아랍에미리트(UAE), 카타르 등 걸프국가들을 다시 공격한 것이다. 바레인 수도 마나마에서는 이란의 공습으로 주택 등 건물에 불이 나고 물적 피해가 발생했다. UAE 국방부도 자국 방공망이 이날 저녁 두바이에서 이란 미사일과 드론을 요격했다고 밝혔다. 두바이 알바르샤 지역에서는 요격된 물체의 잔해가 차량에 떨어지면서 아시아계 운전자가 사망했다고 로이터가 두바이 당국의 발표를 인용해 보도했다.



아바스 아라그치 이란 외무장관은 엑스(X)를 통해 “대통령이 역내 긴장 완화에 열린 자세를 보였음에도, 이 같은 제안이 우리의 역량과 결의, 의도를 잘못 이해한 트럼프 미국 대통령에 의해 즉시 묵살당했다”며 주변국 공격의 책임을 미국에 전가했다.

