민주 경선룰 논란… 후보자들 “깜깜이” 반발

더불어민주당의 6·3 지방선거 후보자 윤곽이 속속 드러나면서 ‘경선룰’을 둘러싼 당내 신경전이 고조되고 있다. 경선이 확정된 수도권과 전남·광주에서는 후보자들이 “깜깜이 경선”이라고 반발하며 지도부를 향해 추가 토론과 정책배심원제 등을 제안했다.

더불어민주당 정청래 대표가 지난 6일 전남 영광 터미널시장을 찾은 가운데 한 지방선거 출마예정자가 당내 자격심사 결과에 대해 항의하고 있다. 연합뉴스

8일 민주당에 따르면 서울·경기 예비경선은 권리당원 투표 100%로 진행된다. 본경선에는 예비경선 상위 3명이 오르며, 이 중 여성·청년 후보가 없으면 해당 후보를 포함해 4명이 올라간다. 본경선에는 당원 투표와 국민 여론조사가 50%씩 반영되고, 과반 득표 후보가 없으면 결선투표를 한다. 당원들의 표심이 중요한 만큼 후보자들 사이에서는 당원들에게 이름을 알릴 수 있는 기회를 보장해야 한다는 목소리가 제기되고 있다.



경기의 경우, 김동연 현 지사와 권칠승·추미애·한준호 의원, 양기대 전 의원이 21∼22일 예비경선과 다음달 5∼7일 본경선에 나선다. 권칠승 의원은 전날 페이스북에서 “예전에는 룰미팅도 하고 후보들과 소통을 했는데, 이런 완전 깜깜이 경선 과정은 처음”이라며 선거가 인지도 위주가 아닌 정책선거가 되기 위해서는 각 후보의 정책과 비전을 알릴 수 있는 ‘정책배심원제’를 도입해야 한다고 주장했다.



격전지인 서울은 김영배·박주민·전현희 의원과 정원오 전 성동구청장, 김형남 전 군인권센터 사무국장이 경선을 치를 예정이다. 이달 23∼24일 예비경선을 거쳐 다음달 4∼9일 본경선이 진행된다. 김영배 의원과 전현희 의원은 경선 과정에서 토론을 2번밖에 하지 않아 ‘맹탕 경선’으로 흐를 우려가 있다며 추가 토론을 제안했다. 다만 김 의원은 경선룰이 확정된 후 전날 페이스북에 “농부는 밭을 탓하지 않는다는 노무현 대통령의 말씀처럼 중앙당 선관위가 정한 규칙대로 당당하게 경선에 임하겠다”는 입장을 밝혔다. 신경전이 과열되는 양상을 경계한 것으로 해석된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지