나경원·신동욱 불출마… ‘인물난’ 국힘, 수도권 경선 흥행 비상

6·3 지방선거를 앞두고 공천 준비에 한창 공을 들이고 있는 국민의힘이 극심한 인물난에 허덕이고 있다. 특히 최대 관심 지역인 수도권에서 하마평에 오르던 예비주자들이 연이어 출마를 고사하거나 불출마를 선언하면서 경선 흥행에도 비상이 걸렸다.

국민의힘 나경원 의원(왼쪽), 신동욱 수석최고위원. 연합뉴스

서울시장 선거 유력 후보군으로 거론돼 온 신동욱 수석최고위원은 8일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “지금은 나아가기보다는 잠시 멈춰 서서 당에 헌신하는 길을 찾는 것이 옳다는 결론에 도달했다”며 “서울시장 후보 경선에 참여하지 않기로 결정했다”고 밝혔다. 신 최고위원은 “당 지도부와 출마자, 당원 지지자 모두 한마음이 되어 이재명정부와 민주당의 폭주를 막아야 한다”면서 “저 역시 그 길에서 승리를 위해 어떤 역할이든 마다하지 않겠다는 약속을 드린다”고 덧붙였다.



신 최고위원과 함께 예비주자로 꼽혀온 5선 중진의 나경원 의원도 경선에 출마하지 않겠다는 입장이다. 나 의원 측 관계자는 “이미 오래전에 당 지도부와 오세훈 현 시장 측에 불출마 의사를 전달했다”며 “나 의원은 이번 지방선거에서 모든 것을 내려놓고 당의 승리를 위해 백의종군 정신으로 헌신할 각오라는 입장”이라고 설명했다. 이에 따라 국민의힘 서울시장 경선은 오 시장과 함께 윤희숙 전 혁신위원장, 이상규 성북을 당협위원장 3파전으로 치러질 가능성이 커졌다.



경기지사 출마를 선언했던 원유철 전 의원도 이날 SNS에 글을 올려 “지금은 경기지사라는 자리에 도전하기에 스스로 부족함이 많다는 점을 깊이 성찰하는 시간이었다”며 불출마를 선언했다. 경기지사 경선에는 양향자 최고위원과 함진규 전 한국도로공사 사장이 신청을 마쳤고, 조광한 최고위원의 출마 여부는 결정되지 않은 것으로 알려졌다.



당 지도부는 앞서 안철수 의원과 김은혜 의원에게 각각 서울시장과 경기지사 출마를 제안했지만, 본인들이 고사한 것으로 전해졌다. 부산시장의 경우에도 현역 박형준 시장을 제외하면 초선의 주진우 의원만 “부산을 다시 강하게 만들겠다”며 출사표를 던진 상태다.



극심한 인물난에 당초 국민의힘이 도입하기로 했던 ‘한국시리즈 경선’에도 먹구름이 끼었다. 공천관리위원회는 서울시장 선거 등 당 소속 현역 단체장이 있는 지역에는 현역을 뺀 후보들끼리 토너먼트 방식으로 예비경선을 실시한 뒤 본경선에서 현역과 1대 1로 대결하는 한국시리즈 경선을 개최하겠다는 구상을 밝혔다. 하지만 새로운 경선 방식이 오 시장을 축출하려는 것 아니냐는 반발이 나오는 가운데 중량감 있는 예비주자들의 연이은 경선 불참 결정까지 더해지며 일부 기초단체장 경선에만 한국시리즈 방식이 사용될 것이란 관측도 나온다. 이정현 공관위원장은 “우선 정당 지지율 대비 개인 지지율이 월등히 높거나 재임 기간 동안 뚜렷한 성과와 실적으로 보여 지역 주민들의 평가가 검증된 후보에 대해서는 단수 추천이나 우선 공천도 적극적으로 검토될 것”이라고 밝혔다.

韓, 부산 민심 잡기 잰걸음 국민의힘 한동훈 전 대표(왼쪽 두번째)가 7일 오후 부산 북구 구포시장에서 ‘배신자’ 피켓을 들고 항의하는 이들로 소란이 일자 관계자에게 손짓을 하고 있다. 한 전 대표는 이곳에서 “보수 재건은 보수 정치인 당선을 위해서가 아니라 대한민국을 균형 있게 발전시켜 우리 모두 잘 살기 위함”이라고 말했다. 부산=뉴스1

국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표는 전날 부산을 찾아 자신과 친한(친한동훈계) 인사를 징계한 장동혁 지도를 비판하며 ‘보수 재건’ 필요성을 강조했다. 한 전 대표는 더불어민주당 전재수 의원의 지역구에 있는 북구 구포시장에서 “코스피 주가지수가 5000, 6000을 찍고 있는데 이는 이재명정부 정책이기 때문이 아니라 반도체 사이클이 돌아오면서 좌우된 현상”이라며 “윤석열 전 대통령이 계엄을 하지 않고 아직 정치하고 있었으면 역시 5000, 6000을 찍었을 가능성이 있다. 그래서 대단히 안타깝다”고 발언하기도 했다. 한 전 대표를 따라 친한계 의원 10여명이 함께 부산에 모였지만, 한 전 대표가 불필요한 갈등을 피하기 위해 혼자 민생 행보에 나서겠다는 의사를 밝히면서 현역 의원은 동행하지 않았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지