9일부터 한·미 연합 ‘자유의 방패’ 연습

한·미가 9일부터 한반도 유사시에 대비한 연합훈련인 ‘자유의 방패(FS)’ 연습에 돌입한다. 미국·이스라엘의 이란 공습 국면에서 실시되는 FS 연습은 한·미가 연례적으로 실시하는 방어적 성격의 훈련으로서 19일까지 진행된다. 연습에는 1만8000여명의 병력이 참가한다.

한미연합훈련 '자유의 방패'(프리덤실드·FS) 연습을 하루 앞둔 8일 경기도 평택시 캠프 험프리스에 헬기가 대기하고 있다. 연합뉴스

합동참모본부와 주한미군은 이번 FS 연습에 대해 “최근 전훈 분석 결과와 도전적 전장환경 등 현실적인 상황을 연습 시나리오에 반영, 동맹의 연합방위태세를 강화하고 한·미가 합의한 ‘조건에 기초한 전시작전통제권 전환’ 준비를 지속적으로 추진하는 계기가 될 것”이라고 설명했다.



한·미 군 당국은 매년 3월에 FS 연습을 진행하고, 8월에는 ‘을지 자유의 방패(UFS)’ 연습이라는 지휘소훈련(CPX)을 실시한다. 한반도 전면전 상황을 가정한 FS·UFS 연습은 한국군의 전시작전통제권 전환조건의 충족 여부를 평가 및 검증하는 기회가 되기도 한다. FS 연습 기간 지휘소 훈련 시나리오와 연계된 야외기동훈련인 워리어실드(WS)도 진행된다. 실제 군 병력과 장비를 동원해 한·미 연합작전 능력 강화와 전투교리 향상 등을 도모하는 야외기동훈련은 22회 실시한다.



한반도 일대에서 실시되는 한·미 연합훈련을 ‘북침 연습’이라며 비난했던 북한은 이번 FS 연습 기간에도 군사적 무력시위나 비난 성명 발표 등의 방식으로 반발할 것으로 예상된다.

