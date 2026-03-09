고가 아파트 가격 뜀박질 꺾였다

서울 아파트값 상승세가 둔화하는 가운데 고가 아파트 가격 상승 폭이 크게 줄어든 것으로 나타났다. 다주택자 양도소득세 중과 부활을 앞두고 호가를 낮춘 급매물이 상급지 중심으로 등장한 영향으로 풀이된다.

8일 KB부동산에 따르면 지난달 서울 아파트 5분위 평균 매매가격은 34억7120만원으로 1월보다 527만원 올랐다. 5분위는 주택을 가격대에 따라 5등분한 것으로 1분위는 가격 하위 20% 저가 주택, 5분위는 상위 20% 고가 주택에 해당한다.

서울 중구 남산에서 바라본 서울시내 아파트. 뉴시스

KB 통계상 서울 5분위 평균 가격은 2024년 3월부터 꾸준히 상승했다. 전월 대비 수천만원대 상승한 경우가 대부분이었고, 현 정부 출범을 전후해 시장이 과열됐던 지난해 6월에는 전월보다 1억3477만원 올라 한 달 새 억대 상승 폭을 보이기도 했다.

이에 비해 전월 대비 가격 상승이 1000만원을 밑돈 올 2월 통계는 위축세가 뚜렷한 수치다. 1월의 전월 대비 상승액(2744만원)보다 크게 낮고, 지난해 2월부터 올 2월까지 5분위 가격 월평균 상승치(5996만원)의 10분의 1에도 못 미치는 수준이다.

3월 통계에는 5분위 아파트 평균 가격이 전월 대비 하락 전환할 가능성도 제기된다. 이번 통계는 조사기준일이 지난달 9일로 이재명 대통령이 다주택자 양도세 중과 유예가 없음을 확인한 1월23일 이후 상황이 일부만 반영됐고, 최근 들어 위축 국면이 더욱 뚜렷해졌기 때문이다. 5분위 가격이 하락 전환하면 2024년 2월 이후 2년1개월 만이다.

실제 5분위 아파트가 몰려 있어 상급지로 불리는 강남 3구(강남·서초·송파)와 용산구는 가격 조정 움직임이 나타나고 있다. 정부 공인 통계인 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향 기준으로는 강남 3구와 용산구 아파트 매매가격이 최근 2주 연속 하락했고, KB 통계로도 지난주 강남구 가격이 하락 전환했다.

양도세 중과 유예 종료 전 주택을 처분하려는 다주택자들이 호가를 낮춰 내놓은 급매물과 함께 6·3 지방선거 이후 보유세 개편 등으로 세금 부담이 커질 가능성을 우려한 고가 1주택자들의 차익 실현 매물이 더해져 이들 지역의 가격을 끌어내린 것으로 분석된다. 상급지에 고가 주택을 보유했지만 은퇴 후 별다른 소득이 없어 보유세가 오르면 세금 부담을 견디기 어려운 고령의 1주택자, 정부의 추가 규제 대상으로 언급되는 비거주 1주택자들이 집을 처분하려는 움직임도 이런 흐름에 영향을 미칠 전망이다.

