BTS 5집 ‘아리랑’ 사전 저장 400만회 돌파

글로벌 슈퍼 그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’이 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 사전 저장(Pre-save) 400만회를 돌파했다.



8일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 ‘아리랑’은 사전 저장 시작 이틀 만에 100만회를 넘긴 데 이어, 꾸준한 상승세를 이어가 전날 400만회를 기록했다. 20일 신보 발매까지는 12일이 남아 있어 이 수치가 어디까지 올라갈지 관심이 모인다. 사전 저장은 음원이 발매되기 전 곡을 미리 예약·저장하는 개념으로 초기 흥행을 가늠할 지표로 평가된다.



‘아리랑’은 발매를 앞둔 앨범과 싱글의 사전 저장 수치를 집계하는 ‘카운트다운 차트 글로벌’에서 7주 연속 1위를 차지했다.



‘아리랑’에는 ‘지금의 방탄소년단’을 느낄 수 있는 신곡 14곡이 수록된다. 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’은 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 헤엄쳐 나가겠다는 자세를 노래했다. 멤버들은 밀려오는 흐름을 자신만의 속도로 담담히 넘어가겠다는 의지를 ‘삶에 대한 사랑’으로 풀어냈다. 리더 RM이 작사 전반을 맡았다.

글로벌 슈퍼 그룹 방탄소년단(BTS)의 20일 발표하는 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’이 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 7일 사전 저장 400만회를 돌파했다고 소속사 빅히트뮤직이 밝혔다. 빅히트뮤직 제공

BTS는 앨범 발매 다음 날인 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 무료 복귀 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVEARIRANG)’을 연다.



이 공연은 온라인 동영상 서비스(OTT) 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계된다. 앞서 공개된 트레일러 영상에는 과거 콘서트장에서 울려 퍼진 아미(ARMY·팬덤명)의 함성과 경복궁을 배경으로 한 일곱 멤버의 비주얼이 담겨 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지