정원오, 김재섭 농지법 위반 의혹 추가 제기에…“무책임한 흑색선전 도 넘어”

더불어민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장 측은 8일 국민의힘 김재섭 의원이 제기한 농지법 위반 의혹을 반박하며 “흑색선전으로 서울의 변화를 막을 수 없다”고 비판했다.

박경미 정원오 서울시장 예비후보 캠프 대변인은 이날 입장문을 내고 “김 의원의 무책임한 흑색선전이 도를 넘고 있다”며 “김 의원이 언급한 농지는 후보의 소유가 아니라 남동생과 모친의 합법적 자산이고 수십 년간 현지에 살면서 실제로 경작해 오고 있는 농지”라고 말했다.

더불어민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장. 연합뉴스

앞서 김 의원은 이날 오전 정 후보가 보유한 농지 인근에 정 후보 일가 명의로 된 6800여평(2만2479㎡) 규모의 농지가 더 존재한다고 주장했다.

김 의원은 페이스북에 올린 글에서 정 후보를 겨냥해 “본인의 농지 투기 의혹에 대해 ‘(농지법이 시행된) 1996년 이전에 취득한 땅이라 현행 농지법 위반이 아니다’라고 주장하던 궤변도 6800평의 대규모 농지에는 해당하지 않는다”며 ”이 토지들은 2000년에 취득돼 현행 농지법의 엄격한 적용을 받는 대상”이라고 밝혔다.

김 의원은 “심지어 그중 한 필지는 모친으로부터 동생에게 증여된 뒤 2020년에 잡종지로 지목까지 변경되며 자산 가치가 커졌다”고 강조했다. 이어 “현지 주민들은 정 후보 일가가 건강을 이유로 이미 농사를 짓지 않고 있다고 증언한다”며 ”농사를 짓지 않으면서 시세 차익을 기대하며 보유하는 대규모 농지야말로 이재명 대통령이 척결 대상으로 지목한 전형적인 투기 목적의 농지 보유”라고 직격했다.

그러나 정 후보 측은 김 의원의 주장을 “저열한 정치 공세”라고 규정하며 법적 조치에 나서겠다고 예고했다. 특히 박 대변인은 김 의원을 비롯한 국민의힘 측의 공세가 정책과 성과로 경쟁할 자신이 없다는 고백이라고 지적했다.

박 대변인은 “이미 주무 부처인 농림축산식품부가 농지법 위반이 아니라고 명확히 판단한 사안을 좀비처럼 다시 꺼내 들더니 이제는 후보 가족의 사유 재산까지 끌어들여 저열한 정치 공세를 이어가고 있다”며 “취득부터 관리까지 모두 후보와 무관한 사안임에도 불구하고 ‘경제 공동체’라는 모호한 말로 묶어 후보와 연결짓는 막가파식 정치 공세는 중단돼야 한다”고 목소리를 높였다.

김 의원은 지난달 25일에도 정 후보가 전라남도 여수시 소라면 현천리에 보유한 논과 밭을 가리켜 “농지를 사고 농사를 짓는 척하는 투기꾼은 아닌지 조사해야 한다”고 의혹을 제기한 바 있다.

박 대변인은 “오세훈 서울시장의 대리인을 자처해 아무리 막말과 흑색선전을 앞세운다 해도 지난 10년 시정에 대한 시민의 피로와 변화를 향한 열망을 가릴 수는 없다”고 꼬집었다. 그러면서 “근거 없는 허위 주장과 가족을 겨냥한 명예훼손에 대해서는 결코 좌시하지 않겠다”며 “이미 진행 중인 고발에 더해 이번 사안에 대해서도 법적 책임을 엄중히 물을 것”이라고 했다.

박 대변인은 “정치적 목적을 위해 가족까지 끌어들이는 파렴치한 공세는 반드시 대가를 치르게 될 것”이라고 덧붙였다.

