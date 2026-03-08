이승윤 "자연인 촬영 중 말벌 쏘여…의식 잃고 응급실"

코미디언 이승윤이 '나는 자연인이다' 촬영 중 벌에 쏘여 의식을 잃은 적이 있다고 했다.

이승윤은 8일 유뷰트 채널 '조동아리'에 나와 MBN 예능프로그램 '나는 자연인이다' 뒷이야기를 얘기했다.

이승윤은 "말벌에 쏘여 죽을 뻔했다"고 말했다.

그는 "어깨를 쏘였는데 의식을 잃었다"고 했다.

이어 "일반 벌보다 500배 이상 강한 독침을 가지고 있다. 제가 알레르기 체질이다. 아나필락시스 쇼크라는 게 있다. 쏘인 직후엔 괜찮은 줄 알았는데 주위에서 응급실을 가라고 하더라"고 말했다.

이승윤은 "응급실 가는 중에 알레르기 반응이 와서 혀가 말려 들어가고 숨을 못 쉬고 얼굴이 붓기 시작했다"고 했다.

그러면서 "내가 의식을 잃으면 못 깨어날 것 같았다. 응급실 가는 도중에 정신력으로 버티고 있었는데, 거리가 얼마 안 남아서 안심이 됐는지 기억을 잃었다"고 말했다.

이승윤은 "눈을 떠보니 응급실에서 코에 호스가 꽂혀 있고, 내가 이렇게 허무하게 갈 수 있구나 싶어서 열심히 살아야겠다는 생각이 들더라"고 했다.

<뉴시스>

