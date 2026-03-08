일본인 60% "후쿠시마 사고 원전 2051년 폐기 어려울 것"

동일본 대지진과 후쿠시마 제1원자력발전소 사고가 15년을 맞이한 가운데 일본인 10명 중 6명꼴로 사고 원전의 2051년 폐기 목표 달성이 어려울 것이라고 판단한다는 조사 결과가 나왔다.



도쿄신문은 일본여론조사회가 올해 1∼3월 1천902명을 대상으로 실시한 우편 설문조사에서 일본 정부와 도쿄전력의 2051년 이전 사고 원전 폐기 계획에 대해 60%가 '계획대로 할 수 있다고 생각하지 않는다'고 답했다고 8일 전했다.

일본 후쿠시마 원자력발전소 모습. AP연합뉴스

정부와 도쿄전력이 공언한 대로 2051년 전에 사고 원전이 폐기될 것이라고 생각한다는 견해는 7%에 불과했다. 나머지 응답자는 '모르겠다' 등의 의견을 나타냈다.



사고 원전을 폐기하려면 약 880t이 남아 있는 것으로 추정되는 핵연료 잔해(데브리)를 반출해야 한다. 본격적인 핵연료 잔해 반출 작업은 본래 2030년대 초반 이뤄질 예정이었으나, 지난해 일정이 2037년 이후로 미뤄졌다.



도쿄신문은 "지연이 이어지는 계획의 실효성을 의문시하는 실태가 드러났다"고 해설했다.



이번 조사에서 사고 원전 폐기 작업과 원전 사고에 관심이 있다는 견해는 74%에 달했지만, 전체 응답자 중 56%는 정부와 도쿄전력의 대응을 부정적으로 평가했다.



원전 피해 지역 부흥이 순조롭게 진행되고 있다고 보는 응답자는 58%였다.



또 일본 정부가 에너지 정책을 전환해 향후 원전을 최대한 활용하기로 한 데 대해서는 44%가 긍정적으로 평가했고 54%는 부정적으로 평가했다.



다만 아사히신문이 지난달 14∼15일 실시한 조사에서는 정지한 원전의 운전 재개와 관련해 응답자 51%가 찬성했고 35%는 반대해 이번 조사 결과와 다소 차이가 있었다.



한편, 니혼게이자이신문(닛케이)은 일본 정부가 동일본 대지진 관련 부흥 예산으로 그동안 총 41조엔(약 386조원)을 투입했으며, 그중 절반가량이 기반 시설 정비에 집중됐다고 전했다.



이 신문은 지원이 하드웨어 분야에 치우치면서 주민들의 생활 재건이 늦어져 재해 피해 지역의 노동력이 다른 지역과 비교해 60% 빠르게 감소했다고 분석했다.



도쿄신문에 따르면 후쿠시마 제1원전이 있는 후쿠시마현 오쿠마마치 인구는 2010년 1만1천515명이었으나 지금은 1천79명으로 급감했다. 오쿠마마치 북쪽 후타바마치 인구도 같은 기간 6천932명에서 196명으로 줄었다.

