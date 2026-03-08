'충성론'·'병장론' 광고 활개…군장병 대부업 대출 444억

군 장병이 대부업체에서 빌린 대출 잔액이 444억원에 달하고, 그중 절반 이상이 현역병 대출이다.



8일 금융감독원이 등록 상위 30개 대부업체의 군인 대출 취급 현황을 조사한 결과에 따르면 작년 말 기준 개인신용대출 잔액(2조6천924억원) 중 군 장병의 대출 잔액은 총 444억원에 달하는 것으로 집계됐다.

서울역에서 군인이 휴대전화를 사용하는 모습.

구체적으로는 현역병이 242억원(54.5%)으로 가장 많았고, 장교·부사관 등 직업군인이 158억원(35.7%)이었다. 현역병과 직업군인을 구분하지 않고 취급한 경우는 44억원(9.8%)으로 나타났다.



군 장병들은 대부분 인터넷을 통해 '충성론', '병장론'과 같은 자극적인 광고를 보고 유입된 것으로 파악됐다. 대출 한도는 1천만∼1천500만원 수준이며 연 이자율은 17.9∼20% 수준으로 법정 최고금리에 육박했다.



경제적 기반이 약한 장병들이 투자금 마련 등을 위해 무리하게 빚을 내면서 부작용도 커지고 있다는 분석이다.



신용회복위원회에 따르면 군 장병의 채무조정 금액은 2021년 56억원에서 2025년 102억원으로 4년 새 약 2배로 증가했다.



이에 금감원은 대부금융협회와 함께 대부업체들의 무리한 영업을 자제하도록 지도하고 법규 준수를 당부하기로 했다.



군 장병 대상 금융교육도 한층 강화된다.



금감원은 국방부 등과 협력해 입대부터 전역까지 '3-스텝 금융교육'을 제공하기로 했다. 입대 직후에는 고위험 투자의 위험성 관련 예방 교육을 하고, 군 생활 중반에는 자산·부채 관리 교육을 강화한다. 전역 직전에는 사회 진출에 대비한 경제적 독립 역량을 지원할 계획이다.



금감원은 "군 장병들이 불법사금융 등에 노출되지 않도록 대부업 등록업체 여부를 반드시 확인해야 한다"며 "대부업 이용 시 고금리를 부담하게 되고 신용점수 하락도 우려되므로 신중한 판단이 필요하다"고 당부했다.

<연합>

