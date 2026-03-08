중국 대세 아이들 우기, 텐센트뮤직 '올해의 여성' 됐다

그룹 아이들 우기가 중국 텐센트 뮤직이 발표한 '텐센트 뮤직 차트 2026 올해의 여성(WOMEN OF THE YEAR IN MUSIC 2026)'으로 선정됐다. 소속사 큐브엔터테인먼트는 8일 이렇게 밝혔다.

그룹 아이들(i-dle)의 중국인 멤버 우기. 세계일보 자료

큐브엔터테인먼트는 "우기는 지난해 첫 싱글 'MOTIVATION' 작사·작곡에 참여해 차세대 여성 싱어송라이터로서 재능을 보여줬다"며 "타이틀곡 'M.O.'는 한국에서 1위를 차지했을 뿐만 아니라 중국에서도 뛰어난 성과를 거뒀다"고 말했다.

우기는 텐센트 뮤직 한국 차트에서 진입 147회, TOP20 진입 122회를 비롯해 2025년 텐센트 뮤직 한국 차트 올해의 가수, 올해의 솔로 가수, 올해의 노래, 올해의 EP/싱글 등을 차지했다.

우기 솔로곡 'Radio(Dum-Dum)' 'FREAK'은 나란히 텐센트 뮤직 골드 인증을 획득하기도 했다. 지난해 3월 발표한 디지털 싱글 'Radio(Dum-Dum)'은 텐센트 뮤직 한국 차트에서 발매 후 50주 연속 TOP10을 기록했으며, 현재 매주 기록을 경신하며 장기 흥행을 이어가고 있다.

이와 더불어 우기는 최근 상하이 디즈니랜드 10주년 기념 테마곡 'Magic Together'를 부르며 주목 받았다. 우기는 중국인이다.

한편 아이들은 지난 7일 타이베이 타이베이돔에서 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI'를 열고 현지 팬을 만났다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지