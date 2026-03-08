WBC 한일전서 또 욱일기 등장…“주최 측 강력 조치해야”

지난 7일 일본 도쿄돔에서 열린 ‘2026 월드베이스볼클래식(WBC)’ 한일전에서 일본 팬들이 욱일기를 들고 응원하는 모습이 또다시 포착되며 논란이 불거지고 있다.

2026 WBC 한일전에 등장한 욱일기. 서경덕 교수 SNS(JTBC 뉴스 캡처)

서경덕 성신여대 교수는 8일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “JTBC 보도에 따르면 몇몇 일본 팬들이 도쿄돔에 입장하기 전 욱일기를 버젓이 펼치고 응원하는 모습이 포착됐다”며 “즉각 WBC 측에 항의 메일을 보냈다”고 밝혔다.

2023년 3월 WBC 한일전이 열린 도쿄돔에서도 관중석에서 일본인이 욱일기 응원을 펼쳐 논란이 됐던 일이 이번에 또다시 반복된 것이다.

서 교수는 항의 메일에서 “욱일기는 일본의 군국주의와 제국주의를 상징하는 깃발”이라며 “욱일기 응원은 과거 일본이 범한 침략전쟁의 역사를 부정하는 짓이며, 아시아인들에게는 전쟁의 공포를 다시금 상기시키는 행위”라고 지적했다.

또한 “국제축구연맹(FIFA)도 이러한 역사적 의미를 고려해 2022년 카타르 월드컵에서 일본 응원단이 욱일기를 사용하려 하자 즉각 제지한 바 있다”고 덧붙였다.

서 교수는 욱일기 관련 영상도 함께 전달하며 “WBC 주최 측이 국제 스포츠 경기에서 욱일기 사용을 금지하고, 같은 일이 반복되지 않도록 명확한 조치를 취해야 한다”고 촉구했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지