인천시, 문광부 웰니스관광 활성화 선정 체류형 생태계 구축

인천이 국비 투입으로 치유관광 산업 생태계를 조성하고, 글로벌 핵심 거점으로 도약할 계획이다. 인천시·인천관광공사는 문화체육관광부 주관 ‘웰니스관광 클러스터 활성화’ 공모사업에 최종 선정됐다고 8일 밝혔다. 향후 3년간 13억여원의 국비를 확보하게 됐다.

인천 웰니스관광 클러스터 사업 홍보 이미지

이번 공모는 지역의 치유, 자연, 회복 등 웰니스 자원을 연계해 관광상품을 개발하고 산업화를 지원하는 것이다. 인천은 웰니스 자원과 의료관광의 효과적인 연계로 차별화된 전략을 제시한 점이 높게 평가됐다. 기존의 모델을 ‘산업 단계’로 확장해 국내외 대상의 체류형 웰니스·의료관광 생태계 조성에 박차를 가한다.

인천 전역을 4대 권역으로 나눠 특성에 맞도록 ‘4색 사색(四色思索)’ 전략을 핵심 기조로 삼았다. 구체적으로 영종권(럭셔리·체류형), 강화권(자연·치유형), 도심권(의료·회복형), 송도권(MICE·비즈니스형)으로 구분된다.

시·관광공사는 2028년까지 45개 이상의 관광지와 전문인력 양성을 통해 국내외 146만명 방문객 유치를 목표로 잡았다. 아울러 신규 일자리 창출로 지역경제 활성화에도 기여할 방침이다.

유지상 인천관광공사 사장은 “올해 4월부터 시행하는 치유관광산업법에 선제적으로 대응할 것”이라며 “그동안 개별 성과를 지속가능한 클러스터 산업 생태계 전환에 더해 고도화와 확산으로 ‘글로벌 힐링 도시, 인천’을 브랜드화해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지