“최민정·김길리도 신었대”…나이키 슬리퍼 ‘11만→50만원’, 웃돈 4배 붙었다

지압 신발을 닮은 나이키가 신제품 슬리퍼가 온라인상에서 품귀 현상을 빚으면 판매가를 훌쩍 뛰어넘는 가격에 재판매되고 있다.

8일 중고거래 플랫폼 ‘번개장터’에서 ‘나이키 마인드 001’ 제품은 10~30만원 가량에 거래되고 있다. 번개장터 캡처

8일 중고거래 플랫폼 ‘번개장터’에서 ‘나이키 마인드 001’ 제품은 10~30만원 가량에 거래되고 있다. 일부 판매자는 50만원에 매물을 올리기도 했다. 크림에서도 20∼30만원 대에 거래가가 형성돼 있다.

해당 제품 정가는 11만9000원으로 2∼3배의 웃돈이 붙은 셈이다.

해당 제품은 스포츠를 즐기는 마니아들이 잇따라 제품을 구매하면서 출시 직후 품절 사태를 빚었다. 특히 2026 동계올림픽에서 쇼트트랙에서 금메달을 획득한 김길리와 최민정(이상 성남시청)의 마인드 착용 모습이 공개되며 큰 관심을 모았다.

현재 나이키 공식 홈페이지에는 최민정과 임종언 쇼트트랙 선수와, 김민선 스피드스케이팅 선수가 마인드를 신발을 신고 포즈를 취한 사진이 올라와 있다.

나이키에 따르면, 마인드는 형태와 소재, 구조 전반적으로 기술 경험을 극대화하기 위해 세심하게 설계됐다. 밑창에는 10여 년에 걸친 과학과 엔지니어링, 제조에 대한 연구 끝에 탄생한 22개의 독립적인 폼 노드(foam node)를 감각 인식 임계값과 해부학적 구조에 따라 배치하고, 유연성과 방수 기능을 갖춘 소재와 결합했다.

최민정·임종언 쇼트트랙 선수와 김민선 스피드스케이팅 선수가 나이키 마인드 001을 신고 포즈를 취하고 있다. 나이키 공식 홈페이지 캡처

나이키 스포츠 리서치 랩의 나이키 마인드 사이언스 부서가 선보인 첫 번째 제품이다. 해당 부서는 이동형 실험실을 통해 엘리트 선수 수백 여 명을 대상으로, 움직이는 상태의 선수의 뇌와 신체를 연구하고 있다. 지각, 주의력, 감각 피드백 등 정신과 신체의 연결을 확인하는 것으로, 선수들이 더 효과적으로 경기를 준비하고 집중할 수 있도록 마인드를 탄생시켰다고 밝혔다.

영국 맨체스터 시티 FC 소속 선수이자 나이키의 상징적인 선수인 엘링 홀란드(Erling Haaland)가 이 신발 광고 모델로 활동하면서 더 관심이 쏠렸다.

그는“축구에서 집중력은 전부다”라며 “마인드는 매 순간 발에서 느껴지는 감각에 집중하게 되어, 경기의 균형을 잡는 데 도움이 된다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지