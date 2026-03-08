기름값 상승세 다소 둔화…전국 휘발유 1893원·경유 1915원

유가 급등으로 정부가 최고가격 지정을 검토하는 가운데 전국 주유소 기름값이 다소 완만해지는 모습이다.



8일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1천893.3원으로 전날보다 3.9원 올랐다.

미국과 이스라엘의 이란 공습 여파로 국내 주유소 휘발유와 경유 가격이 가파르게 상승하고 있는 가운데 지난 7일 인천 중구의 한 주유소 앞에 저렴한 가격의 주유소를 찾는 대형화물차량과 승용차들이 늘어 서 있다. 연합뉴스

경유 가격은 같은 시각 1천915.4원으로 4.8원 상승했다. 경유 가격은 여전히 휘발유 가격보다 높은 수준을 유지하고 있다.



서울 지역 기름값도 상승세는 이어졌지만, 상승 폭은 제한적이었다.



서울 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1천944.7원으로 전날보다 3.0원 올랐고, 경유 가격은 1천968.2원으로 4.9원 상승했다.



최근 하루 수십 원씩 오르던 것과 비교하면 상승 폭이 크게 둔화한 것으로, 정부의 엄중 경고에 가격 상승세가 다소 진정되는 흐름이라는 분석이 나온다.



국제유가 변동이 약 2∼3주의 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영되는 만큼 당분간 국내 유가 상승세가 이어질 것으로 전망된다.

<연합>

