“아, 그때 스윙을 했어야 했는데...” 동점 투런의 기쁨보다 루킹 삼진만 머리에 맴도는 ‘혜성특급’ 김혜성 “홈런 치고 오타니와 눈 마주쳤어요” [도쿄 in SEGYE]

[도쿄=남정훈 기자] 동점 투런포를 때려냈지만, 고개를 숙였다. 최소 동점 혹은 역전도 가능했던 상황에서 삼진을, 그것도 방망이도 내보지 못한 ‘루킹’ 삼진이었다는 점 때문에 자책이 더 컸다. 한국 야구 대표팀의 ‘혜성특급’ 김혜성 이야기다.

7일 오후 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식 C조 조별리그 대한민국과 일본의 경기. 대한민국 김혜성이 8회말 삼진으로 2사 만루 찬스를 놓치자 아쉬워하고 있다. 뉴스1

류지현 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 7일 일본 도쿄도 분쿄구 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 본선 1라운드 C조 조별리그 2차전 일본과의 경기에서 접전 끝에 6-8로 패했다. 지난 5일 체코를 상대로 11-4 승리를 거두며 17년 만에 WBC 첫 경기에서 승리를 따내며 징크스를 떨쳐낸 한국은 이날 패배로 1승1패가 됐다. 한국의 다음 일정은 8일 정오 대만전이다. 7일 밤 경기 후 8일 정오 경기. 접전 끝에 패한 뒤 곧바로 경기를 해야 하는 상황이라 더욱 부담스럽게 됐다.

7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 2차전 대한민국과 일본의 경기. 4회초 1사 1루 한국 김혜성이 2점 홈런을 친 뒤 자축하고 있다. 연합뉴스

비록 패하며 일본전 연패가 ‘11’까지 늘어났지만, 희망은 있었다. 모처럼 일본전에서 경기 후반까지 접전 양상을 펼치며 쫄깃한 경기를 펼쳤기 때문. 1회 석점을 내며 기선 제압을 했지만, 1회 스즈키 세이야에게 투런포, 3회 오타니 쇼헤이에게 동점 솔로포, 스즈키에게 역전 솔로포, 요시다 마사타카에게 백투백을 맞으며 3-5로 끌려갔다. 이를 다시 뒤집은 게 김혜성의 4회 동점 투런포였다.

이후 소강 상태로 6회까지 5-5로 이어졌지만, 7회 2사 1,3루 상황에서 구원 등판한 김영규가 연속 볼넷으로 밀어내기 실점을 한 뒤 요시다에게 2타점 적시타를 맞아 5-8로 뒤지며 패색이 짙어졌다.

7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 2차전 대한민국과 일본의 경기. 4회초 1사 1루 한국 김혜성이 우중간 투런 홈런을 치고 존스와 세리머니를 하고 있다. 연합뉴스

7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 2차전 한국과 일본의 경기, 4회초 1사 1루 한국 김혜성이 우중간 투런 홈런을 친 뒤 존스의 축하를 받고 있다. 뉴시스

그러나 ‘약속의 8회’에 다시 한 번 기회가 왔다. 이정후의 2루타와 문보경의 볼넷으로 만든 2사 1,2루에서 김주원이 추격 적시타를 때려내며 6-8. 대타 문현빈의 볼넷으로 2사 만루까지 만들어냈다. 단타 한 방이면 동점인 상황에서 타석에 들어선 건 김혜성. 그러나 기대와 달리 2B-2S에서 5구째 몸쪽 낮은 코스로 완벽히 제구된 싱커에 방망이도 내지 못하고 삼진을 당했고, 결국 경기는 6-8로 끝났다.

경기 뒤 믹스트존에서 만난 김혜성은 “홈런을 때렸던 장면은 기억도 안 난다. 그저 마지막 삼진 장면만 생각이 난다. 너무나 아쉽다”고 말했다.

김혜성에게 5구째 그 공은 너무나 완벽히 들어와 칠 수 없는 코스였다고 위로하자 “아니에요. 쳐야죠. 너무나 아쉬워요. 제가 쳤어야 했는데...”라며 다시 한 번 아쉬움을 곱씹었다. 3구째 볼이었던 하이 패스트볼 헛스윙이 아쉽지 않냐고 묻자 “아니에요. 그냥 5구째 공에 방망이를 내지 못 하고 삼진을 당한 게 아쉬워요. 그 장면만 계속 생각이 나네요”라고 답했다.

패배는 아쉽지만, 오랜만에 한일전에서 접전을 펼쳐 팬들에게 즐거움을 드린 것 아니냐고 위로하자 “그래도 패배는 패배니까요. 승리까지 이루어져야 즐거움이 더 전해지는 거니까요. 너무나 죄송한 마음이에요”라고 말했다.

7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 2차전 한국과 일본의 경기, 8회초 2사 만루 한국 김혜성이 삼진아웃을 당한뒤 아쉬워하고 있다. 뉴시스

7일 밤 경기를 치르고 곧바로 8일 낮 12시 대만과의 일전. 피로함을 이겨내야 한다. 김혜성은 “빨리 숙소에 들어가서 쉬고 좋은 컨디션을 만들어보겠습니다”라고 각오를 드러냈다.

온라인 커뮤니티 등을 통해 김혜성이 투런포를 친 뒤 오타니가 박수를 치는 장면이 돌았다. 그 상황을 묻자 김혜성은 “홈에 들어온 뒤 오타니와 눈이 마주쳤어요. 그랬습니다”라고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지