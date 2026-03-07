서울 휘발유 평균 2000원대 근접…기름값 상승세는 둔화

국내 주유소 기름값이 상승세를 이어가며 서울 지역 평균 휘발유 가격이 ℓ당 2000원에 가까워졌다. 다만 최근 급등세에 비해 상승 폭은 다소 둔화된 모습이다.

7일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 4시 기준 전국 주유소의 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1889.43원으로 전날보다 17.61원 올랐다. 경유 가격은 ℓ당 1910.59원으로 전날보다 23.26원 상승하며 이미 휘발유 가격을 넘어섰다.

6일 오후 서울 시내의 한 주유소 가격표에 경유 가격과 휘발유 가격이 이틀 전보다 가격이 하락해 있다. 해당 주유소는 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 촉발된 중동 정세 불안 여파로 국제유가가 급등해 경유 가격이 휘발유 가격을 웃도는 ‘가격 역전' 현상이 나타났다. 뉴시스

서울 지역 기름값은 전국 평균보다 높은 수준을 유지하고 있다. 서울 평균 휘발유 가격은 전날보다 11.43원 오른 ℓ당 1941.71원, 경유 가격은 9.74원 상승한 1963.36원으로 각각 1900원대 중반에 들어섰다.

다만 상승 속도는 전날보다 눈에 띄게 줄었다. 전날 같은 시간 기준 휘발유 가격은 전국 평균 37.6원, 서울 41.6원 상승했지만 이날은 모두 10원대 상승에 그쳤다. 경유 역시 전날 전국 57.1원, 서울 58.8원 급등했으나 이날 상승 폭은 전국 20원대, 서울 10원대 수준으로 둔화됐다.

주간 기준으로 상승세는 이어졌다. 3월 첫째 주(1∼5일) 전국 주유소 휘발유 평균 가격은 ℓ당 1746.5원으로 전주보다 55.3원 올랐고, 경유 평균 판매가격도 86.3원 상승한 1680.4원을 기록했다.

정부는 최근 국제 유가 상승과 맞물려 가격 담합이나 매점매석 등 시장 교란 행위를 집중 점검하고 있지만 단기적으로 주유소 판매가격 상승 흐름은 이어지고 있는 상황이다.

