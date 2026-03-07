“최악의 악질 하명특검”…오세훈, 민중기 특검 맹공

오세훈 서울시장이 ‘명태균 여론조사 의혹’ 사건을 수사한 민중기 특별검사팀을 향해 “범죄자가 집권 여당으로부터 표창을 받고, 피해자가 법정에 서는 나라가 정상이냐”며 재차 비판했다.

오 시장은 7일 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 특검 수사를 정면으로 겨냥했다. 그는 “진범을 알면서도 무고한 사람을 제물로 삼는 야만은 역사 속에만 있는 줄 알았다”며 “지금 대한민국에서 민중기 특검이 그 야만을 재현하고 있다”고 주장했다.

사진=뉴스1

이어 “법정에서 조작을 자백한 강혜경, 문제가 터지면 혼자 뒤집어쓰기로 한 김태열, 그 모든 사기극을 지휘한 명태균. 이 범죄자들의 증거를 손에 쥐고도 털끝 하나 건드리지 않고 풀어준 특검”이라고 비판했다.

그러면서 “더불어민주당의 ‘1호·3호 공익제보자’라는 완장을 찼기 때문이냐”며 “청와대의 하명이냐, 민주당의 하명이냐”고 반문했다.

오 시장은 또 “권력의 하수인 노릇을 충실히 하고 비겁하게 숨어버린 것이라면, 그 침묵이야말로 헌정사상 최악의 ‘악질 하명 특검’이라는 가장 확실한 자백”이라고 했다.

끝으로 그는 “권력이 영원한 방패가 되어줄 것이란 착각을 버리고, 국민이 납득할 설명을 지금 당장 내놓으라”고 촉구했다.

오 시장은 ‘여론조사비 대납 의혹’ 사건으로 지난 4일 첫 공판에 출석한 이후 특검을 향한 비판을 이어가고 있다. 그는 5일 “대한민국 헌정사에 길이 남을 최악의 특검”, 6일에는 “가해자는 건드리지 않고, 피해자만 법정에 세운 ‘악질 특검’”이라고 밝히는 등 연일 공세를 이어가고 있다.

