오세훈, 민중기 특검 직격…“무고한 사람 제물 삼는 야만”

오세훈 서울시장이 7일 “범죄자가 집권 여당으로부터 표창을 받고 피해자가 법정에 서는 나라가 정상이냐”며 민중기 특별검사팀을 또다시 직격했다.

오 시장은 이날 페이스북에 ‘민중기 특검, 왜 아직도 답이 없나’라는 제목의 글을 올렸다. 오 시장은 ‘명태균 여론조사 의혹'’으로 자신을 재판에 넘긴 민중기 특검팀에 연일 비판의 목소리를 내고 있다.

사진=뉴스1

오 시장은 “진범을 알면서도 무고한 사람을 제물로 삼는 야만은 역사 속에만 있는 줄 알았다”며 “지금 대한민국에서 민중기 특검이 그 야만을 재현하고 있다”고 쏘아붙였다. 이어 “법정에서 조작을 자백한 강혜경, 문제가 터지면 혼자 뒤집어쓰기로 한 김태열, 그 모든 사기극을 지휘한 명태균”이라며 “이 범죄자들의 증거를 손에 쥐고도 털끝 하나 건드리지 않고 풀어준 특검”이라고 주장했다.

오 시장은 “더불어민주당의 ‘1호·3호 공익제보자’라는 완장을 찼기 때문인가”라며 “청와대의 하명인가, 민주당의 하명인가”라고 따졌다.

그는 “수사기관 중 가장 질이 나쁜 곳은 가해자와 피해자를 뒤바꿔 놓는 곳”이라며 “알고도 그랬다면 이건 특검이 아니라 공범”이라고 열을 올렸다. 그는 “악질이라는 표현조차 아깝지만 달리 부를 말이 없다”며 “권력의 하수인 노릇을 충실히 하고 비겁하게 숨어버린 것이라면 그 침묵이야말로 헌정사상 최악의 ‘악질 하명 특검’이라는 가장 확실한 자백”이라고 말했다.

오 시장은 그러면서 “권력이 영원한 방패가 돼줄 것이란 착각을 버리고 국민이 납득할 설명을 지금 당장 내놓으라”고 촉구했다.

오 시장은 지난 4일 여론조사비 대납 의혹으로 재판에 출석한 뒤 계속해서 민중기 특검을 정조준하고 있다. 그는 지난 5일에는 “조작 사기 증거를 쥐고도 실제 범죄자를 그대로 두고 사기를 걷어찬 쪽만 처벌하겠다며 가해자는 놔두고 피해자를 기소했다. 이것이 민중기 특검의 실체”라고 했고, 지난 6일에는 “선과 악을 뒤바꾼 이런 존재를 악질 특검 말고 달리 무어라 불러야 할지 아직 적당한 단어를 찾지 못했다”고 날을 세웠다.

