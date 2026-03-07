찾아온 꽃샘추위… 주말 내내 이어지고 큰 일교차 주의

토요일인 7일 전국이 대체로 맑고 대부분 지역의 아침 기온이 영하권에 머물며 꽃샘추위가 이어졌다.

서울 명동거리에 나온 외국인들은 갑작스럽게 추워진 날씨에 두꺼운 옷을 입구 몸을 움츠리고 주머니에 손을 넣으며 거리를 걸었다.

이날 아침 최저기온은 -8∼1도, 낮 최고기온은 4∼11도로 예보됐다.

당분간 전국 대부분 지역 아침 기온은 0도 이하가 되겠다. 이날은 강풍으로 인해 체감온도는 더욱 낮아질 예정이다.

아침까지 강원 중·북부 내륙과 산지에는 눈이 조금 내리는 곳이 있겠고 그 밖의 강원 지역에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

오후부터 강원 남부 동해안과 경북 북부 동해안에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 1.0∼3.5m, 남해 1.0∼2.5m로 예상된다.

