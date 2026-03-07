믿었던 그 사람이… 여성 137명 목숨 앗아갔다

지난해 친밀한 관계에 있던 남성에게 살해된 여성피해자가 최소 137명에 이르는 것으로 나타났다. 살인 미수 등으로 살아남은 피해자까지 포함하면 하루 한 명꼴로 피해가 발생했다.

한국여성의전화는 6일 이 같은 내용을 담은 ‘2025년 분노의 게이지’ 보고서를 발표했다. 보고서는 지난해 1월1일부터 12월31일까지 언론에 보도된 사건을 분석해 작성됐다.

보고서에 따르면 지난해 친밀한 관계의 남성 파트너에게 살해된 여성은 최소 137명으로 집계됐다. 같은 관계에서 살인미수 등으로 살아남은 여성은 최소 252명에 달했다.

두 피해를 합하면 하루 1명 꼴로 여성이 살해되거나 살해 위험에 처한 셈이다. 자녀와 부모, 친구 등 주변인 피해까지 포함하면 전체 피해 규모는 최소 673명으로 늘어난다.

이를 시간 단위로 환산하면 최소 22.5시간마다 여성 1명이 친밀한 관계의 남성 파트너에게 살해되거나 살해 위협을 받은 것으로 추산된다.

피해는 특정 연령대에 집중되지 않았다. 살해 및 살인미수 피해자 389명 가운데 연령이 확인된 256명을 분석한 결과 30대가 20.31%로 가장 많았다. 이어 20대 18.75%, 40대와 50대 각각 17.58%, 60대 13.67% 순으로 나타나 연령대별 비중도 비교적 고르게 분포했다.

전체 피해자 673명 가운데 284명(42.2%)은 가족이나 지인, 경찰 등 주변인 피해였다. 반려동물 피해 사례도 일부 포함됐다.

피해자 보호 조치가 진행된 뒤에도 범죄가 발생한 사례도 확인됐다. 전체 피해자 673명 가운데 86명(12.8%)은 경찰 신고나 보호 조치 이력이 있는 상태에서 사건이 발생한 것으로 분석됐다.

여성의전화가 2009년부터 언론 보도를 분석해 발표하는 ‘분노의 게이지’ 보고서는 피해자를 기억하고 여성폭력의 심각성을 드러내는 동시에 정부의 공식 통계 구축을 촉구하기 위한 취지로 작성됐다.

여성의전화는 “친밀한 관계 내 여성폭력을 더 이상 사적 갈등이나 개별 사건으로 방치해서는 안된다”며 “이는 국가가 개입하고 책임져야 할 중대한 사안이자 여성의 생명권과 인권을 직접적으로 침해하는 구조적 문제”라고 지적했다.

그러면서 “보다 정교하고 포괄적인 여성살해 통계를 구축하고, 관련 법안을 신속히 제·개정해야 한다”고 덧붙였다.

