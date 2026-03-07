검색

이소라 "1년에 밖에 한두 번 나가"… 5년 5개월 만에 유튜브로 근황 공개

입력 : 수정 :
박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com

가수 이소라 유튜브 채널 &#39;이 소 라&#39; 캡처.
가수 이소라가 개인 유튜브 채널을 열며 5년 5개월 동안 칩거하듯 지내온 그간의 근황을 전했다.

 

이소라는 지난 6일 자신의 유튜브 채널'이 소 라'를 통해 가수 이소라, 유튜브 출격 선언 이소라의 첫봄'이라는 제목의 영상을 게시했다.

 

이소라는 "집에 있으면서 청소도 하고 내 몸을 만들었다. 영양제도 챙겨 먹고 음식도 똑바로 먹으려 하고 피부과도 여러 번 다녀왔다. 또 집에서 할 수 있는 작은 운동들에 신경 쓰고 있다"고 말했다. 

 

이어 "1년에 밖에 1~2번 나간다. 그냥 집에 있었고 내가 (집에서)안 나간다는 걸 사람들이 잘 이해를 못 하더라. 그런데 진짜 안 나간다. 1층(집)도 안 내려가고 공연할 때 빼고는 집 밖을 안 나간다"고 천상 집순이임을 알렸다.

가수 이소라 유튜브 채널 &#39;이 소 라&#39; 캡처.
5년만의 칩거를 깨고 모습을 드러낸 이유로는 "다른 가수들에 비해 노래를 한 양이 적다. 생각만큼 많이 노래하지 않은 것 같아서 노래를 하고싶다. 노래를 안 하면 내 존재의 의미가 없는 것 같다"고 밝혔다.

 

그러면서 "노래하거나 방송을 하는 이유는 사람들의 마음을 위로하고 싶고 사랑에 가까운 마음으로 하는 것"이라며 팬들에 대한 마음도 전했다. 

 

마지막으로 그녀는 팬들에게 "나이가 드니까 혼자 있으니 슬퍼지더라. 너희들이 내 편 좀 돼줘라. 난 진짜 모자라거든. 옆에서 좀 챙겨줘. 그러면 내가 그만큼 다 돌려줄게. 노래도 하고 신나게 해줄게"라고 부탁했다.

 

이소라가 이처럼 대중에 모습을 드러낸 것은 2020년 방송된 JTBC 예능 프로그램 '히든싱어6' 이후 5년 5개월 만으로, 앞으로의 그녀의 행보에 관심이 집중된다.


박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com 기자페이지 바로가기

