이소라 "1년에 밖에 한두 번 나가"… 5년 5개월 만에 유튜브로 근황 공개

가수 이소라 유튜브 채널 '이 소 라' 캡처.

가수 이소라가 개인 유튜브 채널을 열며 5년 5개월 동안 칩거하듯 지내온 그간의 근황을 전했다.

이소라는 지난 6일 자신의 유튜브 채널'이 소 라'를 통해 가수 이소라, 유튜브 출격 선언 이소라의 첫봄'이라는 제목의 영상을 게시했다.

이소라는 "집에 있으면서 청소도 하고 내 몸을 만들었다. 영양제도 챙겨 먹고 음식도 똑바로 먹으려 하고 피부과도 여러 번 다녀왔다. 또 집에서 할 수 있는 작은 운동들에 신경 쓰고 있다"고 말했다.

이어 "1년에 밖에 1~2번 나간다. 그냥 집에 있었고 내가 (집에서)안 나간다는 걸 사람들이 잘 이해를 못 하더라. 그런데 진짜 안 나간다. 1층(집)도 안 내려가고 공연할 때 빼고는 집 밖을 안 나간다"고 천상 집순이임을 알렸다.

5년만의 칩거를 깨고 모습을 드러낸 이유로는 "다른 가수들에 비해 노래를 한 양이 적다. 생각만큼 많이 노래하지 않은 것 같아서 노래를 하고싶다. 노래를 안 하면 내 존재의 의미가 없는 것 같다"고 밝혔다.

그러면서 "노래하거나 방송을 하는 이유는 사람들의 마음을 위로하고 싶고 사랑에 가까운 마음으로 하는 것"이라며 팬들에 대한 마음도 전했다.

마지막으로 그녀는 팬들에게 "나이가 드니까 혼자 있으니 슬퍼지더라. 너희들이 내 편 좀 돼줘라. 난 진짜 모자라거든. 옆에서 좀 챙겨줘. 그러면 내가 그만큼 다 돌려줄게. 노래도 하고 신나게 해줄게"라고 부탁했다.

이소라가 이처럼 대중에 모습을 드러낸 것은 2020년 방송된 JTBC 예능 프로그램 '히든싱어6' 이후 5년 5개월 만으로, 앞으로의 그녀의 행보에 관심이 집중된다.

