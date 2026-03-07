우타자 최대 7명까지 선발 가능한 한국, 지난해 우타자 피홈런 23개 허용한 기쿠치...한일전 10연패 사슬 끊어낼 절호의 기회다 [도쿄 in SEGYE]

[도쿄=남정훈 기자] 예상대로다. 일본은 기쿠치 유세이(로스앤젤레스 에인절스)를 한국전 선발로 냈다. 지난 시즌 메이저리그에서 우타자를 상대로 23개의 피홈런을 허용했던 기쿠치다. 중심타자가 좌타자 일색이었던 한국이 예전에 비해 우타 거포들이 많아졌기에 어쩌면 기쿠치를 무너뜨리고 이길 수도 있다는 계산이 나온다.

한국과 일본은 7일 일본 도쿄도 분쿄구 도쿄돔에서 열리는 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 본선 1라운드 C조 조별리그 맞대결을 치른다.

기쿠치 유세이. AP연합

두 팀 모두 1승을 안고 임하는 경기다. 한국은 5일 체코전에서 11-4 대승을 거뒀고, 일본은 6일 대만을 상대로 13-0 7회 콜드게임의 압도적인 승리를 따냈다.

현실적으로 한국과 일본의 목표는 다르다. 2013 타이중, 2017 고척돔, 2023 도쿄돔에서 본선 1라운드 탈락으로 ‘참사’를 겪은 한국은 17년 만의 본선 1라운드 통과를 노린다. 2006, 2009 1,2회 WBC를 우승한 일본은 2023 WBC에서 우승을 차지해 ‘디펜딩 챔피언’ 자격으로 이번 WBC에 참가한다. 명실상부 세계 최고의 야구 선수인 오타니 쇼헤이를 보유한 일본의 목표는 이번에도 우승이다.

객관적인 전력에서도 차이가 나는 게 사실이다. 한국은 C조 최약체인 체코를 상대로 콜드게임 승리를 따내지 못한 반면 일본은 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 랭킹 2위인 대만을 상대로 2회에만 10점을 내는 압도적인 공격력으로 콜드게임 승리를 따냈다. 마운드도 7이닝 동안 피안타 1개만 허용했다. 반면 한국은 체코에게 넉점이나 내줬다. 투타에서 모두 일본이 우위라는 건 인정할 수밖에 없는 사실이다. 실제로 지난 2015년 프리미어12 준결승 4-3 역전승 이후 한국은 일본에게 11경기 1무 10패로 절대열세를 보이고 있다.

5일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 1차전 한국과 체코와의 경기, 11대 4로 승리한 대한민국 선수들이 자축하며 비행기 세리머니를 하고 있다. 뉴시스

한국야구대표팀 김도영(왼쪽부터)과 안현민, 문보경. 뉴시스

다만 한일전은 객관적 전력으로만 설명할 수 없는 무언가가 승부를 지배하는 라이벌전이다. 우스갯소리로 한일전은 가위바위보도 져선 안된다라는 국민 정서가 태극마크를 단 선수들에게도 다른 때와는 차원이 다른 승부욕을 갖게 한다.

일본 선발이 좌완인 기쿠치라는 점도 한국을 미소짓게 한다. 물론 기쿠치가 만만한 투수는 아니다. 포심 패스트볼이 평균 시속 150km 초반, 최대 150km 후반대까지 던질 수 있는 강속구 투수다. 슬라이더도 좋다. 지난해 MLB에서도 178.1이닝을 던지며 탈삼진 174개를 솎아냈다. 이닝당 1개에 육박하는 탈삼진 능력이다. 현재 ‘사무라이 재팬’에서 야마모토 요시노부에 이은 기쿠치다.

물론 약점도 있다. 2024년 44개에 불과했던 볼넷이 지난해 74개로 급상승했다. 칼날 제구력을 가진 선수는 아니라는 얘기다. 게다가 좌타자에 비해 우타자 상대에 약점이 있다. 지난 시즌 기준 우타자 피안타율이 0.264로 좌타자(0.252)에 비해 그리 높진 않지만, 피홈런에선 얘기가 다르다. 우타자를 상대로만 23개를 내줬다. 좌타자에겐 1개만 내줬다. 표본이 우타자 상대 139.2이닝, 좌타자 상대 37이닝으로 차이가 크지만, 그 차이를 감안해도 우타 빅뱃들에게 홈런을 많이 허용하는 투수라는 얘기다.

기쿠치 유세이. AP연합

기록 상으로도 기쿠치는 ‘홈런 공장장’이라는 표현을 써도 모자람이 없는 선수다. 2019년 빅리그에 데뷔한 이후 총 165개의 피홈런을 허용했다. 같은 기간 메이저리그 전체 투수 중 3위에 해당하는 수치다. 지난해 맞은 24개의 피홈런도 공동 27위에 해당한다.

과거 한국 타선의 주축은 좌타자가 많았다. 다만 이번 WBC 대표팀의 중심축은 우타다. 주장인 이정후가 좌타자이긴 하지만, 젊은 피들의 주축이 우타자다. 2003년생 동갑내기 듀오 김도영, 안현민을 비롯해 한국계 선수들인 셰이 위트컴, 저마이 존스도 우타자들이다. 특히 저마이 존스는 메이저리그에서도 손꼽히는 좌투수 킬러다. 지난 시즌에도 좌투수 상대로 OPS가 0.970에 달하는 선수였다.

안현민. 뉴스1

셰이 위트컴. 연합

5일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 1차전 한국과 체코의 경기. 8회말 2사 한국 저마이 존스가 솔로 홈런을 친 뒤 자축하고 있다. 연합

우타자들이 많아지면서 한국은 최대 7명을 우타자를 선발 라인업에 넣을 수 있다. 1루수 자리에 체코전 만루포를 때린 좌타자 문보경 대신 노시환을 넣으면 7명이 우타석에 들어설 수 있다. 물론 쾌조의 타격감을 자랑하고 있는 문보경을 선발 라인업에서 제외할지는 미지수다.

셰이 위트컴·김도영. 연합

일본의 이바타 감독도 한국의 장타력에 경계하는 모습이다. 지난 6일 대만전을 마친 뒤 공식 기자회견에서 체코를 상대한 한국에 대해 어떤 인상을 받았느냐는 질문을 받자 “힘 있고 강한 스윙이 인상적”이라며 “우리 투수들이 실투하면 큰 문제가 생길 수 있다. 실투를 최소화해야 한다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지