맑은 날씨에 고속도로 교통량 증가…서울→부산 5시간10분

토요일인 7일은 전국 대체로 맑은 날씨를 보이며 교통량이 평소보다 증가하겠다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 500만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 빠져나가는 차량은 41만대, 지방에서 수도권으로 진입하는 차량은 43만대다.

지방 방향은 오전 8~9시께 정체가 시작해 오전 11시~정오께 절정에 도달할 것으로 예상된다. 이후 오후 6~7시께 해소될 것으로 보인다. 특히 지방 방향 영동고속도로와 서울양양고속도로를 중심으로 차량이 답답한 흐름을 보일 것으로 예상된다.

서울 방향은 오전 9~10시께 차량이 막히기 시작해 오후 5~6시께 정체가 가장 심할 것으로 점쳐진다. 오후 8~9시께 정체가 풀릴 전망이다.

오전 9시22분 기준 경부고속도로는 부산 방향은 망향휴게소~천안 부근 3㎞ 구간에서 정체 중이다. 서울 방향 양재 부근~반포 5㎞ 구간에서 차량 행렬이 주춤하고 있다.

오전 10시 요금소 기준 주요 도시 간 예상 소요 시간 하행선은 ▲서울~부산 5시간10분 ▲서울~대구 4시간10분 ▲서울~광주 3시간40분 ▲서울~대전 2시간10분 ▲서울~강릉 3시간30분 ▲서울~울산 4시간50분 ▲서서울~목포 3시간50분이다.

상행선은 ▲부산~서울 5시간 ▲대구~서울 4시간 ▲광주~서울 3시간20분 ▲대전~서울 1시간40분 ▲강릉~서울 2시간40분 ▲울산~서울 4시간40분 ▲목포~서서울 3시간40분이다.

