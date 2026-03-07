오세훈 “수도권 내주면 보수 또다시 암흑기…장동혁, 막중한 책무 직시하라”

오세훈 서울시장이 7일 “필패의 조건을 갖춰 놓고 병사를 전장으로 내모는 리더는 자격이 없다”며 국민의힘 장동혁 대표에게 당 노선 정상화를 다시 한번 촉구했다.

오 시장은 이날 자신의 페이스북에 “벼랑 끝에 선 심정으로 이 글을 쓴다”며 “적어도 이기기 위한 최소한의 조건을 갖추고 전장에 임해야 한다”고 적었다.

오세훈 서울시장. 뉴스1

오 시장은 6·3 지방선거가 다가오고 있지만 민심은 싸늘하다고 지적했다. 그는 “이번 지방선거에서 수도권에 출마하는 우리 당 후보들이 1000명이 넘고 전국적으로는 수천 명인데 그 지역 장수들이 지금 장 대표를 향해 절규하고 있다”며 “지역에서 뛰는 국민의힘 선수들이 명함조차 내밀지 못할 정도로 지금 민심은 우리 당에 적대적”이라고 꼬집었다. 이어 “객관적 수치와 장수들의 아우성이 장 대표는 보이지도 들리지도 않나”라며 “민심의 향방과 장수들의 운명이 지금 장 대표의 선택에 달려 있다”고 강조했다.

오 시장은 “수도권을 내주면 보수는 또다시 암흑기를 맞이하게 될 것”이라며 “그런데 지금 우리 당은 수도권 선거를 포기했다”고 말했다. 오 시장은 “당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀지 않는 이상 후보 접수와 경선이 무슨 의미가 있나”라며 “현 상태에서의 경선은 많은 지역에서 노선 갈등으로 이어져 본선 경쟁력의 처참한 몰락으로 이어질 것”이라고 전했다.

오 시장은 패배의 길을 승리의 길로 바꿔야 하고 충분히 이길 수 있다고 주장했다. 그는 “이제 시간이 없다”며 “공천 접수를 미루더라도 우리 당 의원들이 한자리에 모여 치열한 끝장토론을 할 수 있는 자리부터 마련하기 바란다”고 촉구했다. 그는 “무엇이 국민 신뢰를 회복하고 선거에서 승리할 수 있는 길인지 반드시 결론을 내야 한다”고 목소리를 높였다.

오 시장은 장 대표를 겨냥해 “당 대표의 막중한 책무를 직시하라”며 “절박한 심정으로 당의 변화를 기다리고 또 기다리겠다”고 덧붙였다.

