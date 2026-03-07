전국 대부분 아침 0도 이하 꽃샘추위…낮 최고 4∼11도

토요일인 7일 전국이 대체로 맑은 가운데 꽃샘추위가 이어지겠다.



이날 아침 최저기온은 -8∼1도, 낮 최고기온은 4∼11도로 예보됐다.

[연합뉴스 자료사진]

당분간 전국 대부분 지역 아침 기온은 0도 이하가 되겠다. 이날은 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠다.



아침까지 강원 중·북부 내륙과 산지에는 눈이 조금 내리는 곳이 있겠고 그 밖의 강원 지역에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.



오후부터 강원 남부 동해안과 경북 북부 동해안에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.



미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.



바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 1.0∼3.5m, 남해 1.0∼2.5m로 예상된다.



※ 이 기사는 인공지능(AI) 기술을 활용해 제작되었습니다. 인공지능이 쓴 초고와 기상청 데이터 등을 토대로 취재 기자가 최종 기사를 완성했으며 데스킹을 거쳤습니다.



기사의 원 데이터인 기상청 기상예보는 웹사이트(https://www.weather.go.kr)에서도 확인할 수 있습니다.

