[날씨] 아침 기온 영하권…바람 불어 체감온도 '뚝'

토요일인 7일 아침 기온은 6일보다 5∼10도가량 큰 폭으로 떨어지며 전국 대부분 지역이 영하권에 들겠다.



바람도 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮겠으니 건강관리에 유의해야 한다. 아침 최저기온은 -7∼1도, 낮 최고기온은 4∼11도로 예보됐다.

쌀쌀한 날씨 속 서울 종로구 광화문네거리에서 시민들이 두터운 외투를 입은 채 길을 서두르고 있다.

전국이 대체로 맑겠으나 강원 동해안은 흐리겠다.



새벽까지 강원 동해안에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.



강풍특보가 발효된 경북 동해안과 제주도 서부·동부, 일부 전남 남해안에는 바람이 순간풍속 시속 70㎞ 이상으로 매우 강하게 불겠다.



미세먼지 농도는 전국이 '좋음'∼'보통' 수준으로 예상된다.



바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 1.0∼3.5ｍ, 남해 1.0∼2.5ｍ로 예상된다.



다음은 7일 지역별 날씨 전망.



[오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>



▲ 서울 : [맑음, 맑음] (-3∼6) <0, 0>

▲ 인천 : [맑음, 맑음] (-3∼6) <0, 0>

▲ 수원 : [맑음, 맑음] (-3∼6) <0, 0>

▲ 춘천 : [맑음, 맑음] (-5∼7) <0, 0>

▲ 강릉 : [구름많음, 맑음] (1∼8) <30, 0>

▲ 청주 : [맑음, 맑음] (-2∼6) <0, 0>

▲ 대전 : [맑음, 맑음] (-3∼7) <0, 0>

▲ 세종 : [맑음, 맑음] (-4∼6) <0, 0>

▲ 전주 : [맑음, 맑음] (-3∼7) <0, 0>

▲ 광주 : [구름많음, 맑음] (-2∼8) <20, 0>

▲ 대구 : [맑음, 맑음] (0∼9) <0, 0>

▲ 부산 : [맑음, 맑음] (1∼10) <0, 0>

▲ 울산 : [맑음, 맑음] (1∼9) <0, 0>

▲ 창원 : [맑음, 맑음] (-1∼10) <0, 0>

▲ 제주 : [흐림, 맑음] (4∼7) <30, 0>

