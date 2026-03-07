‘돈 버는 농업, 청년 농부 육성’하는 충남도, 싱가포르 세계 최고 스마트팜 찾아 벤치마킹

‘돈 버는 농업, 청년 농부 육성’을 슬로건으로 대한민국 스마트 농업을 이끌고 있는 충남도가 세계 최고 실내 수직농장(스마트팜)에서 미래 농업 방향을 살폈다.

외자유치와 해외 시장 개척을 위해 싱가포르를 방문중인 김태흠 지사는 6일 싱가포르 스마트팜 기업인 그린파이토를 방문했다.

김태흠 충남지사가 6일 세계 최고 실내 수직농장(스마트팜)으로 기네스북에 오른 그린파이토 수잔 총(Susan Chong) CEO를 만나 스마트팜 운영을 벤치마킹했다.

2014년 설립한 그린파이토(Greenphyto)는 농업과 첨단 제조 기술을 결합하여 세계 농업의 패러다임을 바꾸고 있는 혁신적인 애그리테크(Agri-tech) 기업이다. 정식 명칭은 Greenphyto Pte. Ltd이며 지난 1월 싱가포르 주롱(Jurong) 지역에 세계에서 가장 높은 실내 수직농장을 공식 개장, 기네스북에 이름을 올리며 전 세계적인 주목을 받고 있다.

최고경영자인 수잔 총(Susan Chong) CEO는 친환경 포장 솔루션 기업인 '그린팩(Greenpac)'의 창립자다. 2014년 식량 안보와 기후 위기 해결을 위해 그린파이토를 설립했다.

김 지사와 충남도청 농업관계자들이 벤치마킹한 수직농장은 특히 덥고 습한 외부 환경에 영향받지 않는 쾌적한 여건에서 AI가 시설을 제어하며 병해충 없이 안정적으로 작물을 생산할 수 있다.

파종, 영양 공급, 작물 이동, 수확에 이르는 전 과정을 AI와 로봇이 관리함으로써 인건비를 절감하고 위생을 확보한다. 작물의 생장 상태를 실시간 모니터링하고 최적의 환경을 유지하며, 에너지를 30% 이상 절감하는 스마트 제어 기술을 사용한다. 전 세계 34개국에서 69건의 특허를 보유할 만큼 기술력이 탄탄하다. 연간 최대 2000톤의 채소를 생산할 수 있으며 전통적 방식보다 생산성이 약 45배 높다.

김태흠 지사와 수잔 총(Susan Chong) CEO.

이날 방문에서 김 지사는 수잔 총 그린파이토 최고경영자(CEO)로부터 수직농장 건립과 운영에 대해 직접 설명을 듣고 다양한 궁금증을 풀어냈다.

김 지사는 △설비 설치 비용 △손익분기점 도달에 걸린 기간 △수익 구조 △수입 식자재와 비교했을 때 경쟁력 △인력 규모 △싱가포르 채소 점유량 등을 집중 질문하며 충남형 스마트팜에 적용 가능한 지 등을 검토했다.

김 지사는 “충남은 농업·농촌의 구조와 시스템을 개혁하기 위해 스마트팜 834만 9000㎡(253만 평)를 조성 중이며, 청년들이 돈이 없어도 열정만 있으면 창농할 수 있는 원스톱 지원 체계를 구축하는 등 다양한 정책을 개발해 추진하고 있다”고 말했다.

김 지사는 그러나 “기술 확산과 농가 참여 확대 등 여전히 해결해야 할 과제가 상당하다”며 “인공지능(AI) 및 로봇에 접목한 미래형 스마트팜을 구현하는 것도 그 중 하나”라고 설명했다. 그러면서 “그린파이토는 자동화 및 수직농업 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고, 생산성도 매우 뛰어난 것으로 알고 있다”며 협력 체계를 구축해 농업의 미래를 함께 만들어 시너지를 올려 나아가자고 강조했다.

수잔 총 CEO와의 대화 이후에는 씨앗 식재와 모종 이식, 수확 등 수직농장 시설 곳곳을 살피며, 도내 스마트팜에 접목할 수 있는 방안을 살폈다.

