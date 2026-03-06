검색

與서 이병태 인선 첫 공개반대…박주민 "위촉 취소해야"

입력 : 수정 :

인쇄 메일 url 공유 - +

과거 막말로 논란이 됐던 이병태 한국과학기술원(KAIST) 명예교수의 정부 규제합리화위원회 부위원장 위촉을 취소하라는 더불어민주당 내 첫 공개 요구가 나왔다.

규제합리화위원회 부위원장에 위촉된 이병태 KAIST 경영공박부 명예교수. 청와대 제공
규제합리화위원회 부위원장에 위촉된 이병태 KAIST 경영공박부 명예교수. 청와대 제공

박주민 의원은 6일 페이스북 글을 통해 "며칠을 고민했다. 하지만 도저히 참고 넘어갈 수 없었다"며 "이병태 교수 임명을 취소해달라"고 말했다.

박 의원은 "이 명예교수는 과거 세월호 참사 추모를 두고 '타락한 정치권력 놀음'이라 비난했다"며 "'이 사회의 천박함의 상징'이라는 비수 같은 말도 서슴지 않았다"고 지적했다.

이어 이 명예교수를 향해 "스스로 내려오라"며 "아무리 뛰어난 전문성도 공감 능력이 결여된다면 독이 될 뿐"이라고 했다.

앞서 조국혁신당은 지난 3일 이 명예교수의 과거 막말 발언 등을 지적하며 "인선에 대해 재고를 요청한다"고 밝힌 바 있다.

조국 대표는 이날 "최소한의 공동 가치가 공유되는 사람을 데려와야 한다"며 이 명예교수의 자진사퇴를 재차 요구했다.

<연합>


Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

[포토] 박진영-김민주 '선남선녀 커플'
  • [포토] 박진영-김민주 '선남선녀 커플'
  • 해외 패션쇼 떠나는 한소희
  • 초아, 확 달라진 비주얼
  • 초코 윤지 '상큼 발랄'