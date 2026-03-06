일본인 54% "한국과 협력할 외교 분야는 안보"

일본인들은 한국과 외교적으로 협력해야 할 사안으로 북한 문제를 포함한 안보를 가장 많이 생각하는 것으로 조사됐다.



일본 외무성이 지난 2월 18세 이상 남녀 1천명을 전화 설문해 6일 발표한 '외교에 관한 국내 여론조사' 결과에 따르면 한국과 외교적으로 협력을 추진해야 할 사항(복수 선택)으로 응답자의 53.7%가 '북한 문제 등 안보'를 꼽았다.

일본 도쿄 시부야의 횡단보도를 건너는 사람들 모습. EPA연합뉴스

이어 '경제·금융' 39.8%, '인적·문화적 교류' 36.9%, '다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭) 문제 해결' 34.9%, '역사문제 해결' 30.0%, '저출산 고령화를 비롯한 공통의 사회과제' 20.9% 등 순으로 응답률이 높았다.



4.7%는 '어떠한 분야에서도 협력할 필요 없다"고 답했고 '모르겠다'는 응답자도 2.7%를 차지했다.



외무성의 작년 설문조사와 비교하면 '경제·금융'이나 '인적·문화적 교류'를 꼽은 응답률이 상승했다.



작년 설문조사에서는 '북한 문제 등 안보'를 꼽은 응답자가 53.0%였고 '다케시마 문제 해결'((35.7%), '역사문제 해결'(35.7%), '경제·금융'(32.8%), '인적·문화적 교류'(31.5%) 순이었다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지