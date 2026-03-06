주유소 찾은 구윤철 "국가위기로 가격 인상, 파렴치…단호 대응"

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 6일 오후 대전 유성구 주유소를 찾아 석유류 가격, 수급 상황에 관한 의견을 듣고 석유관리원과 휘발유·경유 품질검사, 정량 판매 여부를 점검했다고 재경부가 밝혔다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 6일 대전 유성구의 한 주유소 현장을 방문해 상황을 점검하고 있다. 연합뉴스

구 부총리는 "국가적 위기 상황을 틈타 무분별하게 가격을 올리는 파렴치한 행위는 용납할 수 없다"며 "과도한 가격 인상이나 품질을 속이는 행위, 담합이나 매점매석 같은 불법 행위에는 예외 없이 단호하게 대응할 것"이라고 말했다.



정부의 확고한 의지를 다시 한번 강조한 것이라고 재경부는 설명했다.



구 부총리는 "지금 중동 상황 등으로 불확실성이 크지만 공동체 의식을 바탕으로 차분하게 대응해 함께 이겨내자"고 당부했다.



정부는 중동 상황 관련해 국제 에너지 시장과 국내 석유류 가격·수급 동향을 24시간 모니터링하고 있으며 과도한 가격 인상이 없도록 범부처 석유시장점검단을 가동, 석유사업법상 석유 판매 가격 최고액 지정을 추진하고 있다.

