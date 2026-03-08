중국 J-20 1000대 가시권…미·중 공군력 구조 변화 [박수찬의 軍]

6·25 전쟁 이래 한반도에서 대북 억제에 중점을 뒀던 주한 미 공군이 활동반경을 확대할 조짐을 보이고 있다.

지난달 18∼19일 주한미군 F-16 전투기들이 서해상으로 100회 이상 출격하는 대규모 훈련을 벌였다. 한때 중국 전투기들과 대치하기도 했다.

중국 공군 J-16 전투기가 비행을 하고 있다. 세계일보 자료사진

급속한 성장을 거듭하는 중국 공군의 활동 반경 확대로 서해와 동중국해·남중국해가 ‘중국의 내해’로 전락하게 될 우려가 크다. 주한 미 공군의 전격적인 서해 훈련을 두고, 단순한 해프닝이 아닌 ‘중국 견제’라는 해석이 나오는 이유다.

◆서방에 도전하는 중국 공군력

2020년대 들어 중국 공군력은 미국 해·공군의 접근을 거부할 수 있을 정도로 향상됐다.

국산화한 항공엔진과 무장, 전자장비를 대량생산하면서 기술 수준이 높아졌고, 4세대 및 5세대 스텔스기와 공중조기경보통제기, 전략수송기 등을 개발했다. 서방에서 조종사를 초빙해 작전능력도 키우고 있다.

영국 왕립합동군사연구소(RUSI)에 따르면, 2020년 중국은 5세대 스텔스기 J-20 50대와 4세대 전투기 J-16 90∼100대를 보유했다.

중국 공군에서 운용중인 Y-20에 기반한 공중급유기가 J-20 스텔스기 편대에 공중급유를 하는 모습을 보이고 있다. 세계일보 자료사진

하지만 2025년에는 J-20 300대, J-16 450대가 중국 공군에 인도됐을 것으로 추정됐다. 5년만에 4∼6배 증가한 셈이다.

지난해 기준으로 J-20의 연간 생산량은 120대, J-16은 80∼100대로 추정되고 있다.

우수한 성능을 지닌 전투기의 대량생산체제가 확립된 셈이다. 이를 통해 2030년에는 J-20 1000대, J-16 900대가 중국 공군에 배치될 전망이다. J-20은 인공지능(AI) 기술을 활용해 전자장비 개량 작업이 이뤄지고 있다.

미군 EA-18G와 동일한 개념의 기종인 J-16D 전자전기도 생산중이다.

중국 해군항공대의 J-15 함재기와 J-15D 전자전기도 제작되고 있다. J-15D와 J-16D는 중국 해군항공대와 공군의 항공작전 기술과 전력 구조가 매우 정교해졌다는 의미를 지니고 있다.

중국에서 개발된 J-35 스텔스기가 비행을 하면서 상승하고 있다. 세계일보 자료사진

중국은 6세대 전투기 J-36과 더불어 5세대 스텔스기인 J-35도 개발하고 있다. 특히 J-36은 장거리 공대공미사일을 탑재, 고고도 공중전에서 위력을 발휘할 것으로 보인다.

공중조기경보통제기는 미 공군이 오래 전에 개발한 E-3를 계속 쓰는 반면 중국 공군은 다수의 공중조기경보통제기를 개발·운용중이다.

KJ-500 50대, KJ-2000 4대, KJ-200 11대가 운용중인 것으로 보이며, 항모 탑재용도 개발중이다. 이 모든 기종은 능동전자주사(AESA) 레이더를 사용한다.

중국은 KJ-500A 공중조기경보통제기가 표적의 위치와 거리를 파악해서 J-10C 전투기에 알리면, J-10C가 중장거리 능동 레이더 유도 미사일을 발사·격추하는 전술을 국영 CCTV에 소개한 바 있다.

조종사 숙련도도 큰 변화를 맞았다. 과거에 중국 공군과 해군항공대는 사전에 계획된 기동 또는 지상 관제사의 지시에 의존했다. 하지만 현재는 현대화된 정교한 전술을 쓰고 있다.

중국의 KJ-500A 공중조기경보통제기와 J-16 전투기 편대가 함께 비행을 하고 있다. 세계일보 자료사진

서방 조종사들의 도움이 결정적 원인으로 꼽힌다. 미국과 나토(NATO·북대서양조약기구)의 공중전 전술과 기술정보는 중국 공군을 빠르게 강화하는데 큰 도움이 된다.

지난달 26일 미 법무부는 미국 정부의 허가 없이 몰래 중국으로 넘어가 중국 공군 조종사를 훈련해준 전직 미 공군 조종사 제럴드 브라운을 체포했다고 밝혔다.

제럴드 브라운은 24년간 미 공군에서 다양한 전투기와 공격기 교관으로 복무했고, 전역 후엔 F-35A 스텔스기 시뮬레이터 교관을 했다. 중국에선 2023년부터 근무한 것으로 추정된다.

프랑스에서도 전직 해군 전투기 조종사가 남아공 항공회사의 지원을 받아 2018∼2019년 허가없이 중국을 방문해 기밀을 제공했다.

독일에서도 퇴역한 공군 조종사들이 중국 공군 교관으로 근무, 독일·중국 외교관계에서 논란이 됐다.

중국 공군 조종사가 J-20 스텔스기 조종석에 착석하고 있다. 세계일보 자료사진

유사시 미 공군의 중국 본토 접근을 거부할 지대공미사일은 전력 증강 효과가 두드러진다.

중국의 우수한 전자·소프트웨어 산업과 자금력은 중국이 러시아보다 훨씬 정교한 방공망을 갖출 수 있는 기반이 된다.

특히 중국이 사거리 2000㎞ 수준의 초장거리 지대공미사일 개발을 하고 있다는 징후도 있다.

탄도미사일 본체에 공대공미사일을 결합한 것으로 추정된다. 미 공군의 본토 접근을 최대한 먼 거리에서 저지하고, 공중급유기나 조기경보통제기를 요격하려는 의도로 보인다.

미국 보잉이 개발중인 F-47 6세대 스텔스기 상상도. 미 공군 제공

◆미국서 “스텔스기 늘리자” 주장

중국 공군의 전력이 빠르게 성장하는 것에 대해 미국에선 새로운 접근법이 필요하다는 지적이 나온다.

러시아의 위협에 대응하려면 미 공군 전력 일부를 유럽이나 미 본토에 배치해야하므로, 첨단 기종을 기존 계획보다 더 도입할 필요가 있다는 것이다.

이와 관련해 미 군사전문매체 디펜스뉴스는 최근 미첼 항공우주연구소가 “미 공군은 중국과의 전쟁에서 승리하기 위해서는 최소 500대의 6세대 전투기와 폭격기를 구매해야 한다”고 주장했다고 밝혔다.

미 공군은 보잉이 개발하는 F-47 6세대 스텔스 전투기 185대, 노스롭 그루먼이 만드는 B-21 6세대 스텔스 폭격기 100대를 도입할 예정이다. 미첼 연구소는 기존 구매량을 두 배 가까이 늘려야 한다고 주장한 셈이다.

미국은 이란과 베네수엘라를 상대로 압도적인 공군력을 과시했다. 하지만 중국은 이란·베네수엘라보다 훨씬 강력하고도 정교한 방공망을 갖추고 있다. 중국과의 대결 시 공군기 일부가 격추될 위험이 있다.

미 공군 B-21 스텔스 폭격기가 주기장에서 대기하고 있다. 세계일보 자료사진

이같은 상황에 효율적으로 대비하려면, 충분한 수량의 예비 기체를 사전에 확보해야 한다.

그렇지 않다면 전력 손실을 우려하게 되고, 중국 공군과의 교전에서 과감한 전술을 사용하는 것을 꺼리게 한다. 이는 서태평양에서 미 공군이 전략적 우위를 확보하거나 중국의 대만 침공을 사전에 저지하는 억제력 발휘를 어렵게 만든다.

일각에선 장거리 타격 능력을 강조한다.

미 공군은 재즘 이알(JASSM-ER)과 토마호크 순항미사일을 비롯한 장거리 미사일을 운용중이다. 다크 이글 미사일을 비롯한 극초음속 무기도 배치되고 있다.

강력한 위력과 높은 정밀도를 갖춘 미국산 장거리 미사일은 유사시 중국 방공망 밖에서 중국 내 전략 표적을 무력화할 수 있다.

미 공군 B-21 스텔스 폭격기가 활주로에서 이륙하고 있다. 세계일보 자료사진

문제는 중국 대륙에 위치한 전략표적을 모두 장거리 미사일로만 타격할 수는 없다는 것이다.

표적의 숫자는 매우 많지만, 장거리 미사일은 가격이 비싸서 사전에 대량으로 비축하기는 한계가 있다. 장거리 미사일만으로는 모든 표적을 무력화할 수 없다.

장거리 미사일과 별도로 정밀유도폭탄이나 벙커버스터가 필요한 이유다.

하지만 중국의 방공망을 감안하면, 일반적인 전투기나 폭격기로는 접근조차 어렵다. 강력한 스텔스 성능을 지닌 폭격기가 필요하다.

B-2 스텔스 폭격기는 수량이 매우 부족하므로 B-21의 도입 수량을 늘려야 한다는 주장이 나오는 대목이다.

미국의 F-35 스텔스 전투기가 지상기지에서 대기하고 있다. 세계일보 자료사진

F-47도 마찬가지다. 중국은 6세대 전투기 개발을 진행하고 있으며, 5세대 스텔스기인 J-20를 대량생산하면서 유·무인 복합체계도 추진하고 있다. J-35 개발도 이뤄지고 있다.

미국도 F-35를 만들고 있으나, 중국이 양적 우위를 앞세워 6세대 전투기를 생산할 가능성과 더불어 러시아 등의 위협에 따른 전력 분산을 감안하면 F-47 추가 도입의 필요성이 있다는 지적이다.

중국의 공군력은 본토에서 1000㎞ 이상 떨어진 지역까지 위협할 수 있는 능력을 확보하고 있다. 특히 중국은 센서와 전자전 등의 능력을 강화하면서 스텔스기 등을 늘리고 있다.

해당 지역은 미국이 국가안보전략(NDS)에서 ‘강력한 거부형 방어를 구축·배치·유지할 것’이라고 강조한 제1 도련선(오키나와∼대만∼필리핀∼믈라카해협)과 맞닿아있다. 중국과 더 가까운 제1도련선에서 미국이 항공작전을 펼치기가 쉽지 않은 상황이다.

미국이 제1도련선에서 전통적인 항공작전 우위를 지속적으로 확보하기가 어려워진 상황이라는 점에서, 앞으로도 미 공군력의 대대적인 강화와 기술개발 가속화 등이 필요하다는 지적은 계속 제기될 전망이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지