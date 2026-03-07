“부장님 죄송해요, 그래도 차단은 아니니까”…카톡 ‘게시물 숨기기’ 도입

카카오톡의 친구탭 소식에서 원치 않는 게시물을 숨길 수 있게 됐다. 친구 목록 대신 ‘피드(게시물)’가 뜨면서 원치 않는 이의 소식까지 알게 된다며 이용자들의 불만을 유발했는데, 카카오는 지난해 친구탭에서 친구 목록을 바로 볼 수 있도록 업데이트를 진행한 바 있다.

카카오는 카카오톡 정규 업데이트로 친구탭 ‘소식’에서 사용자가 원하지 않는 게시물을 간편하게 숨길 수 있도록 했다고 6일 밝혔다. 카카오 제공

카카오는 카카오톡 정규 업데이트로 친구탭 ‘소식’에서 사용자가 원하지 않는 게시물을 간편하게 숨길 수 있도록 했다고 6일 밝혔다. 게시물을 숨기기 원하는 사용자는 해당 친구가 올린 게시물 오른쪽 상단의 ‘더보기’ 메뉴에서 ‘게시물 숨기기’를 선택하면, 같은 인물의 게시물이 피드에 노출되지 않게 설정할 수 있다.

기존에는 친구를 숨기거나 차단해야만 소식 노출을 막을 수 있었는데, 카카오톡 친구 관계를 유지한 상태에서 피드 노출만 조정하는 터라 관심 있는 친구의 소식에만 집중할 수 있다. 다시 보기를 원하면 설정 메뉴의 ‘친구’ 항목 중 ‘숨긴 친구 관리’에서 다시 노출하도록 변경하면 된다.

아울러 이번 업데이트로 페이스톡에서도 통화 녹음을 할 수 있게 됐다. 기존 보이스톡에서만 가능했던 통화 녹음을 확대해 1:1 페이스북 통화 시에도 최대 30분까지 녹음할 수 있다. 통화 종료 후에는 카나나 AI가 요약해주는 기능으로 중요한 내용을 체계적으로 기록하고 관리할 수 있다.

이 밖에 이번 업데이트로 오픈 채팅에 댓글별 알림 설정이 가능해졌다. 내가 참여한 댓글의 새 댓글 알림을 끄거나 내가 참여하지 않은 댓글의 알림을 켜는 등 이용자가 원하는 대로 댓글별 알람을 설정할 수 있다.

이모티콘 키보드에는 발견 탭이 새롭게 추가됐다. 매주 월요일 제공되는 무료 이모티콘을 비롯해 개인 취향에 맞춘 추천 이모티콘, 실시간 인기 랭킹 등을 한눈에 확인할 수 있다.

이와 함께 톡클라우드 홈 화면도 새롭게 단장했다. 사진과 파일 탐색 기능을 강화해 주고받은 사진, 파일, 링크를 홈 화면에서 확인할 수 있도록 했다. 인물 분류와 드라이브 등 유용한 기능을 배치해 데이터 접근과 관리 편의성도 높였다.

카카오 관계자는 “이용자가 카카오톡을 보다 효율적이고 편리하게 관리할 수 있도록 편의 기능을 강화하고 있다”고 설명했다.

