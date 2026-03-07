고흥군, 청년 공공임대주택 준공…지방소멸 대응 ‘청년 정착 기반’ 마련

전남 고흥군이 청년층 주거 안정을 위한 공공임대주택을 조성하며 인구 유입 기반 마련에 나섰다.

고흥군은 6일 옛 점암초등학교 신안분교 부지에서 ‘고흥 청년 공공임대주택’ 준공식을 개최했다고 밝혔다.

고흥군 ‘청년 공공임대주택’ 준공식. 고흥군 제공

이날 행사에는 공영민 군수를 비롯해 송형곤·박선준 도의원, 한국농어촌공사 고흥지사 관계자와 기관·사회단체장 등 200여 명이 참석했다. 행사는 경과보고와 기념사, 축사, 테이프 커팅, 시설 관람 순으로 진행됐다.

‘고흥 청년 공공임대주택’은 인구 10만명 달성과 청년층 주거 안정을 목표로 추진된 사업이다. 고흥군은 한국농어촌공사와 위·수탁 계약을 체결하고 2024년부터 지방소멸대응기금 127억 원을 투입해 사업을 추진했다.

주택은 총 45세대 규모로 원룸형(26.13㎡) 29세대, 투룸형(59.4㎡) 16세대로 조성됐다. 모든 세대에는 시스템에어컨과 싱크대, 냉장고, 블라인드 등 기본 생활 설비가 갖춰져 청년들의 초기 정착 부담을 낮췄다.

입주민 편의를 위한 커뮤니티센터도 별도로 조성됐다. 센터에는 관리사무소와 코인세탁시설, 회의실 등이 마련됐으며, 옛 점암초 신안분교의 기억을 담은 공간을 함께 조성해 지역 역사와 상징성을 살렸다는 평가다.

공영민 군수는 “이번 청년 공공임대주택 준공은 단순한 주택 공급을 넘어 청년과 신혼부부, 귀농·귀촌인이 안정적으로 정착할 수 있는 기반을 마련한 것”이라며 “앞으로도 일자리와 주거, 문화가 어우러진 정주 환경을 확충해 청년이 돌아오고 머무는 고흥을 만들어 가겠다”고 말했다.

한편 고흥군은 청년과 귀농·귀촌인의 정착 지원을 위해 권역별 공공임대주택 공급을 확대하고 있으며 스마트영농빌리지, 전남형 만원주택 등 총 313호 규모의 주거 지원 사업을 추진하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지