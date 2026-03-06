금융위, 중동상황 시장점검…시장안정프로그램 적극 운영 지시

금융위원회는 6일 중동상황 관련 금융시장반 점검회의를 열어 '100조원+α 시장안정프로그램'을 적극 운영하고, 필요시 확대 가동할 수 있게 사전 준비할 것을 지시했다.



금융위는 이날 오후 신진창 사무처장 주재로 금융감독원·한국거래소·산업은행·기업은행·수출입은행·신용보증기금 등 관계기관과 금융시장 전문가와 함께 '중동상황 금융시장 점검회의'를 했다.

이억원 금융위원장이 지난 5일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 금융시장 분야 합동 비상대응 관련 부처보고를 하고 있다. 연합뉴스

회의에서는 전날 이재명 대통령의 지시사항 관련 구체적 방안이 논의됐다. 이 대통령은 전날 임시 국무회의에서 "주식과 환율 등 금융시장 변동성 확대에 적극 대응해야 한다"며 "자본시장의 불안을 차단하기 위해 마련된 100조원 규모의 시장안정 프로그램을 신속히 집행하라"고 지시했다.



이에 신 사무처장은 채권시장·자금시장·부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 안정을 위해 운영 중인 100조원+α 시장안정프로그램을 적극 운영하라고 지시했다.



특히 중동상황이 장기화해 시장 변동성이 커지면 기업 자금조달이 어려워질 수 있는 만큼, 필요시 신속하게 시장안정프로그램을 확대 가동할 수 있도록 사전준비할 것을 산업은행 등에 당부했다.



또 중동상황 피해기업을 지원하기 위해 정책금융기관이 운영 중인 약 20조3천억원 규모의 금융지원프로그램을 통해서도 적극 지원해야 한다고 강조했다.



신 사무처장은 지배구조 개선과 불공정거래 근절 등 자본시장 체질 개선을 위한 정책적 노력도 일관되게 추진하겠다는 의지를 밝혔다.



이와 함께 시장이 불안한 틈을 타 통정매매나 가짜뉴스 유포 등 시장교란 행위가 일어나지 않도록 면밀히 감시하고, 적발 시 엄단하겠다는 뜻도 재차 강조했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지