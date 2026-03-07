시스템반도체 생태계 연결…경기도, 산·학·연 협력 포럼 개최

경기도가 시스템반도체(비메모리 반도체) 산업 경쟁력 강화를 위한 토론회를 개최했다고 6일 밝혔다.

도에 따르면 전날 그래비티 조선 서울 판교에서 열린 ‘경기도 시스템반도체 산업 연계·협력 포럼’에선 산업계·학계·연구기관 관계자들이 참석해 협력 방안을 논의했다.

경기 용인 반도체 클러스터 건설 현장. SK하이닉스 제공

이날 포럼은 도내 팹리스 수요연계 양산지원 사업의 하나로 마련됐다. 서버·클라우드를 벗어나 스마트폰 같은 기기에서 돌리는 온디바이스 인공지능(AI) 확산 등 급변하는 반도체 산업 환경에 대응하기 위해 시스템반도체 설계 인재 양성과 산·학·연·관 기술협력 강화가 논의됐다.

참석자들은 용인·평택·화성·이천을 중심으로 대규모 반도체 클러스터가 조성되는 만큼, 제조 중심 산업을 이끌어갈 수 있도록 시스템반도체 설계·인재·기술협력이 유기적으로 연결되는 산업 생태계 구축이 중요하다는 데 공감했다.

도는 이번 포럼을 계기로 산·학·연 협력 네트워크를 지속해서 확대하고, 시스템반도체 산업 경쟁력 강화를 위한 기술개발, 인재 양성 등 정책 지원을 강화해 나갈 계획이다.

도 관계자는 “시스템반도체 산업의 경쟁력은 연결과 협력에서 시작된다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지