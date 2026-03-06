오세훈 “선과 악을 뒤바꾼 ‘민중기 특검’…피해자만 법정에 세웠다”

오세훈 서울시장은 6일 이른바 ‘명태균 여론조사 의혹’으로 자신을 재판에 넘긴 민중기 특별검사팀을 향해 “권력이 바뀌어 단죄당하기 전에 스스로 진실을 밝히기 바란다”고 경고했다.

오 시장은 이날 자신의 페이스북에 올린 ‘민중기 특검에게 묻습니다’란 제목의 글에서 “선과 악을 뒤바꾼 이런 존재를 ‘악질 특검’ 말고 달리 무어라 불러야 할지, 아직 적당한 단어를 찾지 못했다”며 이같이 썼다.

명태균 여론조사 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장이 첫 공판 출석을 위해 지난 4일 서울 서초구 서울중앙지법으로 향하며 입장을 밝히고 있다. 뉴스1

그는 “강혜경의 법정 증언에 의하면, 명태균 일당은 선거철이 되면 출마 예정자들을 접촉해 조작된 여론조사를 영업 미끼로 들이밀었다”며 “허위로 숫자를 만들고 일감을 얻어내는 것이 이들의 전형적인 영업 수법”이라고 지적했다.

이어 “오세훈 캠프에도 같은 수법으로 접근했지만, 초기에 이를 간파하고 단호히 물리쳤다”며 “이것이 이 사건의 본질”이라고 강조했다.

오 시장은 “특검은 명태균 일당의 여론조사 조작 증거를 이미 손에 쥐고 있었다”며 “남은 쟁점은 강혜경이 명태균의 지시로 움직인 것인지, 아니면 스스로 자행한 것인지 수사해서 밝히면 되는 것이었다”고 했다.

그는 “그런데 특검은 무슨 짓을 했는가”라며 “조작 여론조사를 간파하고 물리친 피해자를 기소하는 최악의 결정을 저질렀다”고 비판했다.

또 “나는 2024년 12월 명태균 일9당을 사기 및 사기미수죄로 직접 고소했지만, 특검은 가해자인 명태균 일당은 손도 대지 않다가 끝내 사건을 경찰에 넘기고 손을 털었다”며 “강혜경과 김태열이 민주당의 공익제보자이기 때문인가”라고 물었다.

이어 “이미 검찰에서 수집한 수많은 증거도 있고, 이들은 유사한 전력으로 처벌받은 이력도 있다”며 “그런데 가해자는 건드리지 않고, 피해자만 법정에 세웠다”고 덧붙였다.

그러면서 “민중기 특검, 사기 범죄자에게는 눈을 감고 그 범행의 피해자만 법정에 세운 이유를 국민 앞에 밝히라”고 촉구했다.

앞서 민중기 특검은 2021년 4·7 서울시장 보궐 선거를 앞두고 명태균씨에게 ‘서울시장 보궐 선거 관련 여론조사’를 요청하고 그 비용을 후원자인 사업가 김한정씨가 대납하도록 했다는 등의 혐의로 지난해 12월 오 시장을 기소했다.

지난 4일 서울중앙지법 형사 22부(재판장 조형우)는 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김한정씨의 첫 공판을 진행했다. 이날 증인으로 출석한 강씨는 명씨 지시로 25회에 걸쳐 오 시장에게 유리하도록 여론조사를 조작했다고 증언했다.

미래한국연구소 부소장이었던 강씨는 명씨가 2021년 4·7 서울시장 보궐 선거를 앞두고 처음에는 나경원 당시 후보를 대상으로 영업하려고 했지만, 뜻대로 되지 않자 당시 후보였던 오 시장에게 접근했다고 진술했다. 미래한국연구소의 실소유주는 정치 브로커 명씨다.

또 2020년 12월 말∼2021년 1월 초 명씨가 오 시장을 만난 이후 실시된 비공표 여론조사 18회, 공표용 여론조사 7회 등 총 25회 조사가 사실상 오 시장을 위한 ‘맞춤형’이었다고 주장했다. 조사 결과는 전략 자료(받글 등) 및 지지자 결집에 사용됐고, 비용 3300만원은 김씨가 지급했다고 증언했다.

이에 대해 오 시장 측은 강씨 진술이 전문증거에 불과하다고 일축했다. 변호인은 명씨가 강 전 부시장과 오 시장으로부터 항의를 받은 뒤 ‘사기꾼 취급해서 불쾌하다’고 말했던 사실을 거론하며 “사기꾼 취급하는 사람에게 여론조사를 의뢰하겠느냐. 상식에 반한다”라고 했다. 앞서 오 시장 측은 명씨가 캠프로 찾아와 접촉했지만, 그가 제시한 조사 샘플이 가짜여서 관계를 끊었다고 밝혔다.

