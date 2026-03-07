특검, ‘휴대전화 증거인멸 의혹’ 이종호 벌금형 구형

채해병 특별검사팀(특검 이명현)이 ‘임성근 구명 로비’ 의혹 관련 휴대전화 파손·인멸 혐의로 재판에 넘겨진 이종호 전 블랙펄인베스트 대표에게 벌금형을 구형했다.

서울중앙지법 형사26부(재판장 이현경)는 6일 이 전 대표의 증거인멸교사 사건 결심공판을 열었다. 특검팀은 벌금 500만원을 구형했다. 증거인멸 혐의를 받는 측근 차모씨에게는 벌금 300만원을 구형했다. 이 전 대표는 지난해 7월15일 서울 서초구 잠원한강공원에서 차씨에게 휴대전화 파손·폐기를 지시한 것으로 조사됐다.

이종호 전 블랙펄인베스트 대표. 연합뉴스

특검팀은 “수사 과정에서 이 법정에 이르기까지 증거인멸의 고의를 부인하고, 새로운 변명거리를 추가하며 거짓 주장을 하고 있다”며 “피고인들의 죄책이 결코 가볍다고 볼 수 없다”고 구형 이유를 밝혔다. 다만 “유사한 사건에서 선고된 형의 정도 등을 종합적으로 고려했다”고 설명했다.

이 전 대표 변호인은 최후변론에서 “개인정보 때문에 휴대폰을 의식하지 않고 버렸다”며 “증거인멸의 고의가 없었고 화재 위험 때문에 야외 쓰레기통에 버린 것”이라고 말했다. 이 전 대표는 “김건희 특검에서 압수했을 때도 나온 게 아무것도 없었다”며 “증거 인멸할 생각도 없었다”고 항변했다.

차씨는 “신용카드 기한이 다 하면 절단해서 파기를 한다”며 “휴대폰도 당연히 밟아서 버려야 한다고 즉흥적으로 생각했다”고 했다. 조사 당시 특검 측으로부터 협박과 회유를 받았다고 주장하기도 했다.

재판부는 선고기일을 다음 달 2일 오후 2시로 정했다.

김건희씨 계좌관리인으로 알려진 이 전 대표는 해병대수사단의 초동 수사 결과 피의자로 적시된 임성근 전 해병대 1사단장을 구명하기 위해 김씨에게 접촉했다는 의혹을 받았다. 특검팀은 이 전 대표와 차씨가 휴대전화에서 연기가 나도록 밟는 등 증거를 인멸하는 현장을 포착하고 관련 수사에 나섰다. 해당 전화는 특검이 압수해 간 휴대전화 이전에 이 전 대표가 사용하던 것으로 알려졌다.

특검팀은 이 전 대표가 과거 통화 내역 등이 증거로 수집될 것을 우려해 이 같은 범행을 저지른 것으로 봤다. 특검팀은 파손된 휴대전화를 포렌식 작업을 통해 복구하려 했지만 실패했다.

이 전 대표는 앞서 올 1월 첫 공판준비기일에서 해당 휴대전화가 이미 수사기관 검토 후 돌려받은 것으로, 증거 가치가 없는 공기계라며 혐의를 부인했다. 차씨도 지난달 2차 공판준비기일에서 증거인멸에 대한 고의가 없었고, 증거인멸로 볼 수도 없다며 혐의를 전면 부인했다.

