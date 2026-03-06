“전 세계 K팝 팬, 5만석 돔 구장으로 부른다”…김태흠, 싱가포르 돔구장 벤치마킹

김태흠 충남도지사가 싱가포르 5만5000석 돔구장 한복판에서 천안아산 5만석 ‘K팝·야구 돔구장’ 구상의 현실성을 직접 점검했다. 단순 해외 시찰이 아니다. 수도권에 집중된 문화·스포츠 산업 구조를 흔들고 충청권의 새로운 성장 축을 만들겠다는 정치적 승부수의 연장선이다.

김 지사는 5일(현지시간) 싱가포르 국립경기장을 방문해 개폐식 지붕 구조와 좌석 배치, 공연 무대 전환 시스템 등을 둘러보고 복합 상업시설과 연계한 운영 모델을 살펴봤다. 2014년 개장한 이 경기장은 5만5000석 규모의 세계 최대 개폐식 돔구장으로, 스포츠 경기와 글로벌 콘서트를 결합해 도시 브랜드를 끌어올린 대표 사례로 평가받는다.

현장에서 만난 경기장 운영 책임자들과의 면담에서 김 지사는 가장 먼저 “1년에 공연이 얼마나 열리느냐”, “경기장 운영으로 실제 수익이 발생하느냐” 등을 물으며 공연 유치 규모와 수익 구조를 집중적으로 확인했다. 충남도가 추진 중인 돔구장의 핵심이 스포츠 경기보다 K팝과 글로벌 콘서트 유치에 있다는 점을 감안한 질문이었다.

싱가포르 국립경기장은 블랙핑크와 테일러 스위프트, 콜드플레이 등 세계 정상급 아티스트 공연이 열리는 아시아 공연 허브로 자리 잡았다. 운영 관계자는 “이 경기장은 시드니 오페라하우스가 통째로 들어가고도 남을 정도의 규모”라며 “대형 콘서트가 열리면 입장권을 구하지 못한 관광객들이 경기장 밖 대형 전광판 앞에 모여 공연을 관람할 정도로 도시 관광에 큰 영향을 미친다”고 설명했다.

운영 수익에 대해서는 구체적인 수치를 공개하지 않았지만 “국립경기장은 공공재 성격이 강한 시설이기 때문에 운영 자체에서 큰 이익을 내기보다는 관광과 상업시설 활성화 등 도시 경제 전반의 시너지 효과를 민간이 흡수하는 구조”라고 설명한 것으로 전해졌다.

김 지사는 경기장을 둘러보며 “천안아산 돔구장은 단순한 체육시설이 아니라 사계절 전천후 문화·체육 복합공간으로 만들고 싶다”고 밝혔다. 그는 “대형 공연뿐 아니라 시민들이 저렴한 비용으로 이용할 수 있는 수영장과 아이스링크 같은 생활체육시설을 함께 조성하고, 다양한 판매시설을 입주시켜 시민과 관광객이 동시에 찾는 공간으로 만들겠다”고 말했다.

충남도가 추진 중인 천안아산 돔구장은 2031년까지 약 1조 가량을 투입해 건립하는 초대형 프로젝트다. 연간 프로야구·축구 등 30경기 이상과 150~200일 규모의 K팝 공연을 유치해 ‘365일 돌아가는 문화·스포츠 산업 플랫폼’을 만든다는 구상이다. KTX·SRT·수도권 전철이 만나는 천안아산의 교통 접근성을 기반으로 수도권 공연 수요를 충청권으로 끌어오겠다는 전략이다. 김 지사는 돔 구장 프로젝트가 추진되면 KTX·SRT·수도권 전철·시외버스 등 천안아산역 복합환승센터 민간자본 유치도 탄력을 받을 것으로 전망했다.

재원 조달을 위한 물밑 움직임도 시작한 것으로 알려졌다. 김 지사는 이번 싱가포르 방문에서 대규모 자본을 움직이는 화교계 투자사 관계자들과 만나 돔구장 건설에 대한 외자 유치 가능성에 대해서도 의견을 나눈 것으로 전해졌다. 국내 대기업과의 투자 협의도 진행 중인 것으로 알려졌다.

김태흠 충남지사가 싱가포르 국립경기장 입구에서 시설운영 및 관리책임자와 입장객 동선과 안전관리 방법에 대한 대화를 나눴다.

김 지사는 현지에서 “지방이 과감한 도전을 하지 않으면 수도권 일극 체제를 넘기 어렵다”며 “천안아산 돔구장은 단순한 건축물이 아니라 문화·관광 산업을 통해 침체된 내수경제에 새로운 활력을 불어넣는 공공 인프라가 될 수 있다”고 말했다.

천안아산 돔구장이 완공될 경우 국내 최대 돔구장이 된다. 성공하면 충청권 문화·관광 산업의 판을 바꿀 상징이 될 수 있지만, 실패할 경우 대규모 재정 부담으로 이어질 수 있다는 점에서 이번 싱가포르 현장 점검은 김 지사가 던진 ‘1조 원 승부수’의 첫 시험대로 평가된다.

