‘국악 등용문’ 춘향국악대전 4월 30일 개막

판소리 동편제의 발상지이자 ‘춘향가’와 ‘흥보가’의 배경지인 전북 남원에서 국내 최고 권위의 국악 경연대회가 열린다.

남원시는 ‘제53회 대한민국 춘향국악대전’을 오는 4월 30일부터 5월 3일까지 4일간 남원아트센터와 사랑의광장 일원에서 개최해 전통 국악의 계승과 국악 인재 발굴에 나설 계획이라고 8일 밝혔다.

지난해 열린 제52회 대한민국 춘향국악대전 판소리 명창부에서 대통령상을 받은 서의철 명창의 경연 모습. 남원시 제공

지난해 열린 제52회 대한민국 춘향국악대전 판소리 명창부에서 대상을 받아 명창 반열에 오른 서의철 명창(가운데)이 수상자 등과 기념 촬영하고 있다. 남원시 제공

춘향국악대전은 수많은 국악 명창과 명인을 배출한 국내 최고 수준의 국악 경연대회로, 전통 국악의 보존과 발전을 이끌어 온 대표적인 국악 등용문으로 평가받고 있다.

올해 대회는 판소리 명창부와 일반부, 청소년부를 비롯해 무용, 기악관악, 기악현악·병창, 퓨전·창작국악, 판소리 신인대전 등 총 6개 부문 13개 종목으로 나눠 진행한다. 특히, 지난해 신설돼 큰 호응을 얻었던 퓨전·창작 국악 부문은 올해 참가팀을 기존 5팀에서 10팀으로 확대하고, 상금 규모도 상향 조정해 전통 국악의 대중화와 젊은 국악인들의 참여를 더 확대할 계획이다.

대회의 위상에 걸맞은 시상 규모도 눈길을 끈다. 판소리 명창부 대상 수상자에게는 상금 5000만원과 함께 대통령상이 수여된다. 일반부 각 분야 대상 수상자에게는 국무총리상, 문화체육관광부 장관상 등이 주어지며, 판소리 고등부 대상 수상자에게는 교육부 장관상이 수여된다. 퓨전·창작 국악 분야 대상 수상팀에게는 국회의장상이 주어진다. 이 밖에도 부문별 우수 참가자들에게 다양한 상이 마련돼 실력 있는 국악 인재들에게 뜻깊은 무대가 될 것으로 기대된다.

제53회 대한민국 춘향국악대전 포스터.

남원시는 대회 공정성과 품격을 높이기 위해 심사 위원 선정과 관리 절차를 더욱 엄격히 하고, 수상자 축하공연 등 다양한 부대 프로그램을 마련해 대회의 완성도를 높일 계획이다.

최경식 남원시장은 “춘향국악대전이 전통과 권위를 이으면서도 시민과 관광객 모두가 함께 즐길 수 있는 축제의 장이 되도록 준비할 것”이라며 “국악 인재들에게는 영예로운 무대가, 관람객들에게는 깊은 감동을 전하는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

한편, 제53회 대한민국 춘향국악대전 접수 일정과 세부 사항은 다음 달 초 남원시와 춘향제전위원회 누리집을 통해 안내한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지